‘Dame más gasolina’: Sheinbaum mantendrá el precio de los combustibles por seis meses

Sheinbaum formalizó la renovación, por seis meses más, del acuerdo con empresarios para mantener un precio máximo para la gasolina regular y el diésel.

La presidenta Claudia Sheinbaum formalizó la renovación, por seis meses más, del acuerdo voluntario con empresarios gasolineros para mantener un precio máximo para la gasolina regular y el diésel, medida anunciada desde el pasado 20 de agosto.

“En Palacio Nacional, renovamos el acuerdo voluntario con gasolineros para combatir la inflación y la carestía en apoyo a la economía y el bienestar de las familias mexicanas”, señaló la mandataria a través de sus redes sociales.

¿Cuánto costará la gasolina y el diesel?

Hace 11 días, la Secretaría de Energía (SENER) detalló que la renovación del acuerdo establece que la gasolina regular deberá comercializarse por debajo de 24 pesos por litro, mientras que para el diésel se mantendrá una referencia inferior a 27 pesos por litro.

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, señaló durante la plenaria del partido Morena que la dependencia que preside ha mantenido un papel activo en este tema.

“Los precios de los combustibles en México se mantienen estables, a pesar de los choques externos provocados por los conflictos en Medio Oriente, diferenciando a nuestro país de otras economías que han recibido choques inflacionarios derivado del incremento en los precios de la gasolina y el diésel”, dijo.

Durante su presentación, señaló que, sin estímulos fiscales, el precio de la gasolina regular alcanzaría los 27.20 pesos por litro, un nivel 13.3 por ciento superior al precio de 24 pesos establecido como referencia en el acuerdo.

En el caso del diésel, su precio sin estímulos fiscales se ubicaría en 30.07 pesos por litro, es decir, 11.4 por ciento por encima del precio máximo de 27 pesos acordado con los empresarios gasolineros.

Con estímulos fiscales, los precios promedio de la gasolina regular y el diésel logran bajar a 25.61 y 27.36 pesos por litro, respectivamente, por lo que, para alcanzar los precios máximos de 24 y 27 pesos propuestos por el Gobierno de México, se requiere que los dueños de las gaolineras ajusten sus márgenes de ganancia en 1.61 y 0.36 pesos por litro, en cada caso.

Los estímulos fiscales ya impactaron en las finanzas públicas, ya que la Secretaría de Hacienda reportó que, entre enero y julio, los ingresos por el cobro del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de gasolinas y diésel se ubicaron en 246 mil 871 millones de pesos, lo que representó una disminución de 2.1 por ciento a tasa anual en términos reales.

Incluso, la recaudación por este concepto se ubicó en tan solo 26 mil 982 millones de pesos durante julio, el nivel más bajo desde marzo de 2025.

Mauricio Jesús González Puente, economista energético de Grupo ABC y uno de los representantes del sector gasolinero presentes durante la firma del acuerdo, señaló a El Financiero que el mecanismo funciona mediante un esquema tripartita en el que participan el Gobierno federal, los empresarios gasolineros y los comercializadores e importadores.

González Puente explicó que el Gobierno reduce el cobro del IEPS y que, ante incrementos sustanciales en los precios internacionales del petróleo, existe incluso la posibilidad de eliminar temporalmente este gravamen. Esto representa, apuntó, un sacrificio para las finanzas públicas, debido a que esos menores ingresos ya no necesariamente se compensan en su totalidad con las ventas petroleras.

A este esfuerzo se suman los empresarios gasolineros, quienes se comprometen a respetar los límites de 24 pesos por litro para la gasolina regular y 27 pesos para el diésel mediante el ajuste de sus márgenes de intermediación, mientras que comercializadores e importadores participan ofreciendo combustibles por debajo de los precios de referencia.

González Puente consideró que se trata de un acuerdo oportuno, aunque de carácter temporal, mientras persistan las condiciones de volatilidad e incertidumbre en los precios y el suministro de petróleo.

El especialista también reveló que, durante el encuentro, la presidenta Sheinbaum planteó al sector gasolinero su intención de avanzar, en los próximos meses, hacia la eliminación del uso de efectivo en las estaciones de servicio.