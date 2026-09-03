¿Sheinbaum le ‘dará chamba’ a Gustavo Petro? Esta invitación le hizo al expresidente de Colombia

La presidenta Claudia Sheinbaum ofreció a Gustavo Petro, exmandatario de Colombia, dar conferencias en el país a través del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM).

“Lo invitamos a que pudiera, a través del Instituto de Historia y Revolución Mexicana –ya es un instituto de investigación y docencia–, que pudiera venir a dar algunas pláticas”, comentó en la mañanera del 3 de septiembre.

Reveló que, en la reunión que sostuvo el miércoles con el expresidente de Colombia, hablaron respecto al libro en el que trabaja para hablar sobre el impacto de las redes sociales en procesos electorales y una reflexión sobre la inteligencia artificial.

La mandataria compartió con Gustavo Petro que en México el escenario es distinto a otros países donde proyectos con ideologías conservadoras triunfaron frente a propuestas de izquierda.

“Me platicó de un libro que está escribiendo que toca temas que hemos hablado aquí (...) con una reflexión internacional que tiene que ver con el uso de plataformas digitales para influir en resultados de elecciones, cómo se ha desarrollado la derecha internacional”, agregó.

¿Qué es el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México?

El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México es un órgano desconcentrado bajo la coordinación de la Secretaría de Cultura que opera como un activo consultor, investigador y docente de la memoria del país.

Nació hace más de siete décadas y tuvo como primera misión sustantiva el rescate, conservación y difusión de testimonios, documentos históricos, material gráfico, audiovisual y sonoro vinculados a la Revolución Mexicana.

Con el transcurrir de las décadas, el INEHRM diversificó sus facultades y funciones. Hoy en día, su labor de investigación, docencia y difusión abarca tres grandes acontecimientos históricos del país: la independencia nacional, la reforma liberal y la revolución mexicana.

Para cumplir con esta tarea, el instituto no solo investiga, sino que enseña: imparte una Maestría y una Especialidad en Enseñanza de la Historia. Su estructura se apoya también en la guía de un Consejo Técnico Consultivo.

A través de exposiciones virtuales, conferencias híbridas, programas de radio, radionovelas, talleres infantiles y la liberación de expedientes digitales y libros dirigidos a todo público, el Instituto busca que la historia nacional sea accesible para toda la ciudadanía.

No queda claro cuál sería la participación de Gustavo Petro a través del Instituto y si recibiría alguna remuneración en caso de que el exmandatario colombiano acepte la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum.