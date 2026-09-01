Con Sheinbaum, la transformación en Sonora y en el país da resultados: Gobernador Durazo

El gobernador Alfonso Durazo Montaño destacó los avances históricos en bienestar, educación, salud, infraestructura, seguridad y justicia para los pueblos originarios al presenciar el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Sheinbaum

La estrecha coordinación entre el Gobierno de Sonora y de México que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se traduce en resultados concretos para las familias sonorenses, mediante una política pública que coloca en el centro el bienestar, la justicia social y la atención a quienes más lo requieren, aseveró el gobernador Alfonso Durazo Montaño, en el marco de la presentación del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta de México.

Como parte de esta política, más de 1 millón de personas fueron beneficiadas este año en Sonora con distintos programas sociales; 343 mil adultos mayores reciben actualmente la Pensión para el Bienestar, mientras que 85 mil mujeres cuentan con la Pensión Mujeres Bienestar; se apoya a 53 mil personas con discapacidad y a 99 mil estudiantes de educación media superior.

En materia social, 342 mil personas salieron de la pobreza, esto como reflejo de una política que busca reducir las desigualdades y garantizar derechos sociales.

El mandatario estatal destacó los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, que han permitido reducir 62 por ciento los homicidios dolosos en la entidad. Mientras que a nivel nacional se ha logrado una reducción del 54 por ciento en la incidencia delictiva.

“Reconocemos el liderazgo y compromiso de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, su respaldo y sus resultados se sienten en Sonora: más bienestar, más oportunidades y más desarrollo para nuestra gente. Seguiremos firmes, trabajando junto a nuestra presidenta para consolidar el segundo piso de la transformación y llevar beneficios a cada rincón de Sonora”, indicó.

Gracias al respaldo de la presidenta Sheinbaum, en Sonora se otorgan becas universales, es decir, desde nivel preescolar hasta universidades con el apoyo de estímulos federales y estatales. Actualmente 138 mil estudiantes reciben la beca Rita Cetina, mientras que 148 mil cuentan con ayuda para útiles escolares.

De igual manera, mil 300 escuelas reciben recursos del programa La Escuela es Nuestra, permitiendo que las propias comunidades participen en la mejora de los planteles educativos. Se incorporaron 675 nuevos espacios de bachillerato en Hermosillo y Cajeme, fortaleciendo la oferta educativa y generando alternativas para que más estudiantes puedan continuar su preparación académica.

En materia de salud, destacó la construcción de nuevos hospitales: el Hospital Comunitario Vícam Switch y el Hospital General de Zona Dr. Ernesto Ramos Bours, en Hermosillo, el Hospital de Navojoa y San Luis Río Colorado, además de la nueva Unidad de Medicina Familiar de Pitiquito–Puerto Libertad

En vivienda, próximamente se contempla la construcción de más de 65 mil Viviendas para el Bienestar, mientras que 225 mil créditos considerados impagables han sido reestructurados, dando certeza y nuevas oportunidades a las familias para conservar su patrimonio.

El gobernador Durazo resaltó también la nueva carretera Bavispe–Nuevo Casas Grandes, con una longitud de 67 kilómetros, como una obra estratégica que mejora la conectividad del estado y abre nuevas oportunidades para las comunidades del noreste de Sonora.

Se destacaron también los resultados de los Planes de Justicia para los pueblos originarios, que para el Pueblo Yaqui acumulan una inversión cercana a los 18 mil 356 millones de pesos, destinados a bienestar, desarrollo, restitución de tierras, infraestructura, y servicios para mujeres, niñas, niños, y jóvenes.

Para el Pueblo Seri–Comca’ac, se han invertido más de 244 millones de pesos en infraestructura básica y social, incluido el Acueducto Seri, para beneficiar a las comunidades de Punta Chueca y Desemboque.

En el Pueblo Guarijío–Makurawe, se realizaron obras de agua potable, electrificación, caminos, puentes, energía solar y vivienda, con acciones que representan cerca de 498 millones de pesos para fortalecer el bienestar, la identidad cultural y el desarrollo integral de sus comunidades.

En el Pueblo Yoreme–Mayo, más de 58 mil estudiantes recibieron becas y apoyos educativos como parte de las acciones del Plan de Justicia, mientras que alrededor de 176 parteras tradicionales y auxiliares de salud fueron beneficiados mediante acciones para fortalecer la atención comunitaria.

Como parte de la presentación de resultados del segundo año de gestiones de la presidenta Sheinbaum, se destacó que en 23 meses de grandes cambios se ha mostrado que México es fuerte, con un gobierno que es parte del proyecto de la Cuarta Transformación de la vida pública.