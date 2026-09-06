León vs. América EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver el tercer lugar de Leagues Cup 2026?

León debe ganar el partido por el tercer lugar de la Leagues Cup si quiere clasificar a la próxima edición de la Concachampions. [Fotografía. ChatGPT, Leagues Cup]

Luego de quedarse a un paso de jugar la final de la Leagues Cup, América y León se enfrentarán en Houston con el objetivo de sacarse la espina y conquistar el tercer lugar del torneo, en el que participan todos los equipos de la Liga MX y la MLS.

Aunque el partido definirá al último equipo del podio, para ‘La Fiera’ el encuentro tiene un ingrediente extra: una victoria le permitiría asegurar su clasificación a la Concachampions 2027.

Mientras tanto, ‘Las Águilas’ del América ya cuentan con su clasificación al torneo de la Concacaf por otra vía, pero buscan cerrar la Leagues Cup con un triunfo después de quedar eliminados ante Monterrey en una dramática tanda de penaltis.

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO León vs. América?

El partido por el tercer lugar de la Leagues Cup 2026 se jugará este domingo en el Shell Energy Stadium de Houston, escenario que también recibirá unas horas después a los finalistas de la competición.

Estos son los datos para seguir el encuentro:

Partido : León vs. América

: León vs. América Fecha : domingo 6 de septiembre

: domingo 6 de septiembre Horario : 16:00 horas, tiempo del centro de México

: 16:00 horas, tiempo del centro de México Sede : Shell Energy Stadium, Houston, Texas

: Shell Energy Stadium, Houston, Texas Transmisión: Imagen TV y Apple TV

Después del encuentro, Toluca y Monterrey se enfrentarán por el campeonato de la Leagues Cup a las 19:15 horas, tiempo del centro de México.

¿Cuáles son las posibles alineaciones de León vs. América?

Los dos clubes podrían presentar modificaciones respecto a los equipos utilizados en las semifinales de la Leagues Cup. ‘La Fiera’ tiene un cambio obligado por la suspensión de Jhohan Romaña, quien fue expulsado contra Toluca.

El conjunto de Coapa podría recurrir a algunas rotaciones después del desgaste físico que sufrió ante Monterrey. Con el boleto a la Concacaf Champions Cup 2027 asegurado, los cambios permitirían refrescar al equipo antes de retomar la actividad en la Liga MX.

León

Óscar García

Bryan Colula

Paúl Bellón

Juan Guevara

Sebastián Vegas

Iván Rodríguez

Jordi Cortizo

Rodrigo Echeverría

Fernando Beltrán

Daniel Arcila

Diber Cambindo

DT: Javier Gandolfi

América

Rodolfo Cota

Kevin Álvarez

Israel Reyes

Ramón Juárez

Cristian Borja

Erick Sánchez

Alan Cervantes

Isaías Violante

Raphael Veiga

Brian Rodríguez

Henry Martín

DT: Guillermo Almada

¿Cómo llegan León y América al tercer lugar?

León sufrió ante Toluca su primera derrota de la Leagues Cup 2026. Después de mantenerse invicto durante su recorrido por el torneo, la ‘Fiera’ perdió 2-0 en las semifinales y vio escapar la posibilidad de jugar por el campeonato.

Federico Pereira abrió el marcador al minuto 41, después de una acción derivada de un tiro de esquina, y León tuvo que buscar la remontada durante la segunda mitad. Los espacios que dejó el conjunto esmeralda terminaron por favorecer a los ‘Diablos Rojos’.

Al minuto 69, Federico Viñas marcó el segundo tanto para el equipo dirigido por Antonio Mohamed, con lo que sentenció el 2-0 definitivo. El resultado puso fin al paso perfecto de León, que anteriormente había goleado 3-0 a Real Salt Lake en los cuartos de final.

A diferencia del cuadro guanajuatense, el América estuvo mucho más cerca de alcanzar la final de la Leagues Cup. Las Águilas empataron 2-2 contra Rayados de Monterrey en un vibrante partido que tuvo sus mejores momentos en el segundo tiempo.

Diego Rossi adelantó a Rayados al minuto 49, pero la reacción azulcrema apareció rápidamente. Ramón Juárez igualó al minuto 57 y Alan Cervantes consiguió el 2-1 a favor de los de Coapa al minuto 64 con un disparo desde fuera del área.

Sin embargo, la ventaja azulcrema duró apenas unos minutos. Lucas Ocampos convirtió un penalti al minuto 69 para igualar el marcador 2-2 y enviar el partido a la tanda de penaltis. Monterrey acertó sus cinco cobros, mientras Cervantes falló el suyo para América, lo que permitió a Rayados imponerse por 5-4.

El tercer lugar representa una oportunidad importante para León porque una victoria contra América le entregaría un boleto a la Concacaf Champions Cup 2027. De conseguirlo, serían nueve los equipos de la Liga MX que participarían en la competición.