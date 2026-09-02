América vs. Monterrey HOY: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO la semifinal de Leagues Cup 2026?

América y Rayados buscan un lugar en la final de la Leagues Cup 2026 (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Liga MX, Leagues Cup).

Las semifinales de Leagues Cup 2026 presentan a las Águilas del América y Rayados de Monterrey en la búsqueda de un boleto a la garn final luego de que la Liga MX se impusiera en cuartos de final ante la MLS.

El duelo forma parte de una ronda histórica para el torneo, pues los cuatro semifinalistas de esta edición pertenecen a la Liga MX. América, Monterrey, Toluca y León aseguraron su lugar entre los cuatro mejores y garantizan que un club mexicano levantará el trofeo.

Horario y transmisión: ¿Cuándo y dónde juegan América vs. Monterrey?

La semifinal entre América y Monterrey se juega este miércoles 2 de septiembre en el Dignity Health Sports Park, en Carson, California.

El encuentro comienza a las 20:30 horas, tiempo del centro de México. La transmisión está disponible mediante streaming, TV de paga y TV abierta:

Partido: América vs. Monterrey

América vs. Monterrey Fecha: miércoles 2 de septiembre

miércoles 2 de septiembre Hora: 20:30 horas, tiempo del centro de México

20:30 horas, tiempo del centro de México Estadio: Dignity Health Sports Park, Carson, California

Dignity Health Sports Park, Carson, California Dónde ver: Apple TV, Imagen TV, TUDN, Nu9ve

El ganador avanzará a la gran final de la Leagues Cup 2026, programada para el domingo 6 de septiembre. El otro semifinalista participará ese mismo día en el partido por el tercer lugar.

¿Cómo llega el América a la semifinal ante Monterrey?

El América llega invicto a las semifinales y busca alcanzar por primera vez la final de la Leagues Cup. Bajo la dirección del uruguayo Guillermo Almada, las Águilas combinan jugadores jóvenes con elementos de experiencia.

El conjunto azulcrema avanzó tras vencer 2-0 a Columbus Crew en los cuartos de final. Raphael Veiga abrió el marcador con un disparo desde fuera del área y Brian Rodríguez amplió la ventaja antes del descanso.

Además de los goles, Rodolfo Cota fue determinante en el triunfo. El guardameta detuvo un penal y terminó con siete atajadas para mantener su portería sin goles.

En el mediocampo, América tiene como referentes al colombiano Óscar Perea, el brasileño Raphael Veiga y el estadounidense Alejandro Zendejas. En ataque, Almada cuenta con Brian Rodríguez y el capitán Henry Martín.

América también llega con el antecedente de ser el líder invicto del Apertura 2026. Después de seis jornadas suma 16 puntos y ocupa el primer lugar de la clasificación.

¿Cómo llega Rayados al partido de semifinales ante América?

Monterrey consiguió su boleto a las semifinales tras derrotar 2-1 a Chicago Fire en los cuartos de final. El equipo dirigido por el argentino Matías Almeyda necesitó un gol en los minutos finales para asegurar su clasificación.

Víctor Guzmán adelantó a Rayados antes del descanso, mientras que Philip Zinckernagel igualó el marcador para el conjunto estadounidense. Al minuto 85 apareció Orbelín Pineda, quien recibió un rechace en los linderos del área y definió de volea para marcar el 2-1 definitivo.

El resultado también terminó con una racha de siete partidos sin derrota de Chicago Fire. Para Monterrey, además, significó avanzar a semifinales en las dos ocasiones en que ha alcanzado los cuartos de final de la Leagues Cup.

En el ataque, Almeyda cuenta con Oliver Torres, Diego Rossi, Luca Orellano y Orbelín Pineda, además del belga Hugo Cuypers como referencia ofensiva. El técnico argentino busca mejorar el funcionamiento defensivo de un equipo que ha recibido goles en sus últimos compromisos.

En el Apertura 2026, Rayados ocupa actualmente el noveno lugar con nueve puntos, después de caer 1-3 ante Atlético de San Luis en la sexta jornada.

Posibles alineaciones del América vs. Monterrey en Leagues Cup 2026

Estas son las posibles alineaciones para el América vs. Monterrey en la Leagues Cup 2026: