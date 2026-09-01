¡La cruzazulean! Se cae fichaje de Erik Lira con Mónaco: ¿Qué pasó de último momento en el mercado de fichajes?

Erik Lira no jugó en los últimos partidos de Cruz Azul, pues estaba a la espera de que finalizaran las negociaciones con Mónaco. (Foto: Cuartoscuro/ FootyLogos)

Erik Lira se queda en Cruz Azul y no cumplirá su sueño. Cuando su llegada al futbol europeo parecía prácticamente asegurada, el fichaje del mediocampista mexicano por el AS Mónaco se cayó de último momento, pese a que ambos clubes alcanzaron un acuerdo para su traspaso.

Tras semanas de negociaciones, la ‘Máquina’ y el conjunto del Principado establecieron las condiciones económicas para la transferencia de Lira; sin embargo, el Mónaco no consiguió liberar una plaza de futbolista extracomunitario, situación que impidió completar la incorporación antes del cierre del mercado en la Ligue 1 de Francia.

La operación para concretar la llegada del mediocampista de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 dependía de la salida de Folarin Balogun, delantero estadounidense que ocupaba una de esas plazas y que tenía posibilidades de abandonar al conjunto monegasco. Su transferencia no se concretó, por lo que Lira ya no pudo ser registrado por el Mónaco y permanecerá con Cruz Azul.

Poco antes de que se conociera el desenlace de la operación, Joel Huiqui, director técnico de Cruz Azul, señaló que las negociaciones estaban por concluir. “Va muy bien, están en esa última recta. Yo creo, entre la propuesta, contrapropuesta y demás, yo espero que se resuelva”, declaró durante una conferencia de prensa.

Erik Lira de la Selección Mexicana tuvo una participación discreta durante el encuentro de Octavos de Final de la Copa del Mundo 2026, en el Estadio Ciudad de México. (Foto: PABLO/CUARTOSCURO.COM) (Moisés Pablo Nava)

¿Cuánto iba a pagar el AS Mónaco a Cruz Azul por Erik Lira?

La negociación para llevar a Erik Lira al AS Mónaco pasó por diferentes etapas, debido a que Cruz Azul rechazó más de una propuesta por el futbolista. Finalmente, el conjunto europeo se acercó a las condiciones económicas establecidas por los Cementeros, aunque la transferencia no pudo concretarse.

De acuerdo con información compartida por Claro Sports, el AS Mónaco iba a pagar ocho millones de euros, además de tres millones más en variables, por el centrocampista mexicano. El acuerdo estaba encaminado para que Lira continuara su carrera en el futbol europeo antes de que la operación se cayera.

Además, fuentes cercanas a la negociación informaron a ESPN que el ‘Pitbull’ aceptaría una reducción salarial de 40 por ciento respecto a lo que percibe con Cruz Azul como parte de las condiciones para incorporarse al conjunto monegasco.

Antes de que se cayera la transferencia, medios franceses como L’Équipe señalaron que la llegada de Lira obligaba al AS Mónaco a realizar movimientos internos. Una de las alternativas era facilitar la salida de Folarin Balogun, movimiento que finalmente no se concretó y que resultó determinante para que el mexicano permaneciera en Cruz Azul.

¿Quién es Erik Lira, el centrocampista que iba a ser fichado por el AS Mónaco?

Erik Lira es un mediocampista mexicano formado en las fuerzas básicas de Pumas de la UNAM, donde comenzó su camino en el futbol profesional. Después de pasar por Necaxa, regresó al conjunto universitario y debutó en la Liga MX durante el Guardianes 2020.

Desde su primer torneo con Pumas se ganó un lugar como titular y formó parte del equipo que llegó al subcampeonato. Su desempeño también le permitió ser incluido en el equipo ideal del Apertura 2021, antes de dar el siguiente paso en su carrera.

En enero de 2022 fichó por Cruz Azul, club con el que se consolidó como titular desde el primer partido del Clausura 2022. Su estilo de juego se caracteriza por la recuperación de balones, la intensidad y su capacidad para aportar equilibrio en el mediocampo.

Su etapa con La Máquina terminó después de que el equipo se proclamara campeón del Clausura 2026. Antes de concretarse su salida, Lira quedó fuera de las últimas convocatorias de Cruz Azul, primero para el compromiso contra Atlas y posteriormente para el duelo ante Necaxa.

Con la Selección Mexicana, su trayectoria comenzó en la categoría Sub-23 en 2021. Ese mismo año y durante 2022 tuvo participación con el equipo mayor en distintos partidos amistosos, hasta convertirse en un elemento constante durante la tercera etapa de Javier Aguirre.

Lira marcó su primer gol con el combinado nacional ante Inter de Porto Alegre en enero de 2025 y ese mismo año conquistó la Copa Oro. Para el Mundial 2026, el mediocampista disputó 346 minutos con México y fue titular en cuatro encuentros.