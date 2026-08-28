Andrés Guardado en el equipo del Káiser: Rafa Márquez presenta el cuerpo técnico de la Selección Nacional

En las próximas semanas, Rafael Márquez deberá definir su primera lista de convocados para los partidos amistosos de septiembre y octubre. [Fotografía. Cuartoscuro, EFE]

Al final, ‘El Principito’ sí será la mano derecha del ‘Káiser’. Rafael Márquez dio a conocer el cuerpo técnico que lo acompañará al frente de la Selección Mexicana durante el proceso mundialista 2026-2030, con Andrés Guardado como una de las principales incorporaciones en el cargo de auxiliar técnico.

Además del exjugador del Atlas y del Betis, el cuerpo técnico de Rafael Márquez contará con Juan Manuel Lillo y Vidal Paloma como auxiliares técnicos, Xabier Mancisidor como entrenador de porteros y Pol Llorente como preparador físico.

Con su equipo de trabajo integrado, Rafael Márquez tendrá en las próximas semanas la encomienda de elaborar su primera convocatoria para los partidos amistosos de las próximas fechas FIFA, programados para septiembre y octubre.

¿Cómo fue la carrera de Andrés Guardado en la Selección Mexicana?

Andrés Guardado será auxiliar técnico de Rafael Márquez, una función con la que comenzará otra etapa dentro de la Selección Mexicana, después de convertirse en uno de los futbolistas con mayor trayectoria en el combinado nacional.

El exmediocampista participó en cinco Copas del Mundo: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Además, jugó 13 partidos mundialistas, acumuló 182 apariciones con la playera tricolor y superó los 500 encuentros oficiales con clubes europeos como Deportivo La Coruña, Betis, Bayer Leverkusen y Valencia.

Su incorporación también reúne nuevamente a dos excapitanes del cuadro tricolor. Guardado y Márquez compartieron cuatro Copas del Mundo, entre 2006 y 2018, y acumulan 10 participaciones y 32 partidos mundialistas entre ambos.

Antes de integrarse al cuerpo técnico de Rafael Márquez, ‘El Principito’ comenzó su formación como director técnico en el equipo Sub-19 del Betis.

Andrés Guardado es el jugador con más partidos disputados con la Selección Mexicana. [Fotografía. Cuartoscuro] (Adolfo Vladimir)

¿Quiénes son los otros dos auxiliares técnicos de Rafael Márquez en la Selección Mexicana?

Uno de los perfiles con mayor experiencia será Juan Manuel Lillo, quien acumula más de cuatro décadas en los banquillos. Comenzó a entrenar a los 16 años y, a los 29, se convirtió en el técnico más joven en dirigir en LaLiga. Su trayectoria incluye equipos de España, México, Colombia, Japón, China y Qatar.

Lillo también mantiene una estrecha relación profesional con Pep Guardiola. Dirigió al entrenador español durante su última etapa como futbolista en Dorados de Sinaloa y, años después, se incorporó a su cuerpo técnico en el Manchester City.

Otro de los auxiliares técnicos de Rafael Márquez será Vidal Paloma, cuyo trabajo se centra en la formación de entrenadores, la metodología, la técnica, la táctica y el análisis. También se desempeñó como instructor en programas internacionales vinculados con la Real Federación Española de Fútbol y el programa Forward de la FIFA.

¿Cuándo debutará Rafael Márquez con su cuerpo técnico?

El nuevo grupo acompañará a Rafael Márquez en el inicio de su etapa como entrenador de México, rumbo al proceso que culminará en la Copa del Mundo de 2030. Sus primeros encuentros serán de preparación y se jugarán durante las fechas FIFA de septiembre y octubre:

México vs. Colombia , 26 de septiembre, en el M&T Bank Stadium de Baltimore.

, 26 de septiembre, en el M&T Bank Stadium de Baltimore. México vs. Perú , 29 de septiembre, en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey.

, 29 de septiembre, en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey. Estados Unidos vs. México , 3 de octubre, en el State Farm Stadium de Arizona.

, 3 de octubre, en el State Farm Stadium de Arizona. México vs. Chile, 6 de octubre, en el Memorial Coliseum de Los Ángeles.

Posteriormente, en noviembre, la Selección Mexicana tendrá sus primeros encuentros de la Nations League de la Concacaf. El próximo año, Rafael Márquez afrontará su primera prueba de fuego con la Copa Oro 2027.