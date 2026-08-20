¿Cuánto costó el fichaje de la ‘Hormiga’ González en el Olympiacos? Esto sabemos

Armando 'La Hormiga' González señaló que la principal razón para fichar con el Olympiacos fue su proyecto deportivo. [Fotografía. Cuartoscuro,Shutterstock]

Armando ‘la Hormiga’ González prepara las maletas para comenzar su aventura en el futbol de Europa. El delantero deja a las Chivas de Guadalajara para incorporarse al Olympiacos de Grecia, club que alcanzó un acuerdo con el conjunto jalisciense después de varios días de negociaciones.

La salida del atacante de 23 años representa una operación millonaria para el ‘Rebaño Sagrado’. Además, el fanático del anime Blue Lock será el tercer mexicano en jugar con el máximo ganador de la liga griega.

Antes de emprender el viaje a Europa, González explicó que le llamó la atención el proyecto deportivo del conjunto griego y la posibilidad de afrontar un nuevo reto fuera de la Liga MX.

¿Cuánto pagó Olympiacos por Armando ‘la Hormiga’ González?

Olympiacos acordó pagar alrededor de 12 millones de dólares por el 80 por ciento de la carta de Armando ‘La Hormiga’ González. De esta forma, Chivas conservaría el 20 por ciento restante de los derechos del delantero.

Mantener una parte de la carta permitiría al Guadalajara recibir más dinero si González aumenta su valor en Europa y posteriormente protagoniza otra transferencia.

La negociación tuvo varias etapas. Antes de llegar a un acuerdo, Chivas había fijado una cláusula de rescisión de 15 millones de dólares para clubes europeos y rechazó las primeras ofertas del Olympiacos por considerarlas insuficientes.

De hecho, la propuesta inicial fue de alrededor de 7 millones de euros, la cual fue descartada por el club tapatío, lo que llevó al equipo griego a mejorar su oferta para poder cerrar el fichaje del delantero que estuvo en el Mundial 2026 con la Selección Mexicana.

'Hormiga' González expresó su deseo de jugar la Champions League con el Olympiacos. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Por qué la ‘Hormiga’ González eligió jugar con el Olympiacos?

Poco antes de emprender su viaje a Grecia, ‘la Hormiga’ González aseguró ante medios de comunicación que su decisión estuvo relacionada principalmente con sus aspiraciones deportivas.

“A mí el dinero no es lo primordial. Lo primordial para mí es lo futbolístico y este proyecto me gustó mucho”.

El delantero destacó la dimensión del Olympiacos dentro del futbol griego y su presencia habitual en torneos continentales. Para González, salir de México representa la oportunidad de asumir un desafío que puede impulsar su trayectoria.

“Es un gran equipo, es un gran club, el más grande de ahí, que siempre compite en Europa, entonces quería tomar ese reto de salir a buscar algo importante para mi carrera”, afirmó.

De igual forma, expresó que uno de sus grandes objetivos es llegar a tener participación en la Champions League: “Es algo que a mí me gustaría jugar y quiero meter goles ahí también”.

Sin embargo, ese deseo deberá esperar, ya que el Olympiacos quedó fuera de la Champions League tras su eliminación ante el NEC Nijmegen en las rondas preliminares, por lo que el conjunto griego disputará la Europa League.

¿Qué mexicanos jugaron en Grecia antes de la ‘Hormiga’ González?

‘El otaku del gol’ continuará una historia de jugadores mexicanos que encontraron en Grecia una puerta hacia el futbol europeo. Algunos de ellos incluso vistieron la misma camiseta que ahora defenderá el delantero surgido de Chivas.

Nery Castillo es uno de los casos más destacados. El atacante llegó muy joven al Olympiacos y permaneció varias temporadas en la institución, donde conquistó títulos y participó en competencias europeas. Sus actuaciones lo llevaron a ser convocado por Hugo Sánchez para la Copa América de 2007.

Otro jugador que pasó por las filas del Olympiacos fue Alan Pulido, quien llegó primero al futbol griego con el Levadiakos y posteriormente se incorporó al conjunto de El Pireo, donde conquistó la Superliga de Grecia en la temporada 2015-2016.

En el futbol griego han militado varios jugadores mexicanos, como Antonio de Nigris, con el AE Larisa; Pedro Arce, quien pasó por clubes como Veria y Panionios; Mariano Trujillo, con el Skoda Xanthi; y Paolo Medina, con el Panetolikos.

En años más recientes, Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro coincidieron en el AEK Atenas, mientras que Jordan Silva llegó al OFI Creta y Jorge Sánchez continuó la presencia mexicana en Grecia con el PAOK.

La ‘Hormiga’ González será el tercer mexicano en vestir la camiseta del Olympiacos y buscará comenzar a escribir su historia en el club más grande del futbol griego.