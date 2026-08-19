‘Hay que trabajarlo’: Emilio Azcárraga se pronuncia en favor del ascenso y descenso en la Liga MX

Para Emilio Azcárraga, el regreso del ascenso y descenso debe estar acompañado de requisitos que garanticen que los clubes tengan instalaciones adecuadas para competir. [Fotografía. Shutterstock, Cuartoscuro]

¿Entonces por qué no quieren que regrese? Emilio Azcárraga Jean, propietario del América, se pronunció a favor del regreso del ascenso y descenso en el futbol mexicano, un sistema que considera necesario para aumentar la competencia y evitar la comodidad deportiva de los clubes.

Las declaraciones de Emilio Azcárraga se dan a poco más de un mes de que el Reglamento de Competencia de la Liga MX estableciera que los equipos de primera división no descenderán a la segunda división para la temporada 2026-2027.

“Hay que entender, que yo estoy a favor del ascenso y descenso”, afirmó Azcárraga en conversación con el periodista Francisco Javier González Chávez, antes de explicar que la situación en México es distinta a la de otras ligas del mundo.

¿Por qué Emilio Azcárraga quiere que regrese el ascenso y descenso?

Emilio Azcárraga considera que recuperar el ascenso y descenso ayudaría a elevar la competencia en el futbol mexicano, ya que los equipos volverían a enfrentar consecuencias deportivas por permanecer durante varios torneos en los últimos lugares. “Sí creo que competitivamente es importante para no estar cómodos”, afirmó el propietario del América.

Sin embargo, Azcárraga señaló que no basta con establecer que el último lugar de la Liga MX descienda y el mejor equipo de Expansión ocupe su sitio. Para el empresario, México necesita primero una segunda división económicamente sólida que permita a los clubes mantenerse después de perder la categoría.

Como ejemplo, mencionó a España, Inglaterra y Portugal, donde, desde su perspectiva, los clubes que descienden encuentran una segunda categoría con mejores condiciones para sostener sus inversiones.

“Ahí tienes una segunda división, como se llame, muy sólida, en el sentido de que, como es un negocio y hay una inversión muy grande que cada uno de los equipos hacemos en jugadores, instalaciones y estadios”, comentó Emilio Azcárraga para TUDN.

Azcárraga explicó que esa solidez también depende del valor de los derechos de transmisión y de los ingresos que reciben los equipos. Consideró que actualmente existe una dificultad económica tanto para un club de Liga MX que pueda descender como para uno de Expansión que busque ascender.

¿Qué pasó con el ascenso y descenso en el futbol mexicano?

En 2019, el Atlético de San Luis fue el último equipo en lograr su ascenso deportivo a la Liga MX. Sin embargo, en 2020, la pandemia de COVID-19 llevó a la suspensión del sistema de ascenso y descenso por un periodo de cinco años, lo que también derivó en la desaparición del Ascenso MX y la creación de la Liga de Expansión.

La posibilidad de recuperar el sistema volvió a generar discusión conforme se acercó el final de aquel periodo. Sin embargo, el Reglamento de Competencia terminó por establecer expresamente en su artículo 35 que los equipos de Liga MX no descenderán y los clubes de Expansión tampoco ascenderán.

La decisión de mantener cerrada la posibilidad de ascender o descender generó inconformidad entre varios clubes de la Liga de Expansión, los cuales argumentan que el mérito deportivo debería ser el principal criterio para poder llegar a la primera división.

Equipos como Leones Negros de la UdeG, Atlético Morelia, Atlético La Paz, Cancún FC y Mineros de Zacatecas expresaron públicamente su rechazo a la medida.

La protesta posteriormente llegó a las canchas durante el inicio del torneo Apertura 2026, donde los futbolistas intercambiaron pases durante los primeros segundos sin buscar atacar, mientras desde las tribunas se escucharon expresiones a favor del ascenso.

De igual forma, los clubes apelaron nuevamente ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para frenar la decisión relacionada con el ascenso y descenso.

Sin embargo, en septiembre de 2025, el TAS rechazó una apelación presentada por seis clubes de Expansión que buscaban recuperar el ascenso deportivo al concluir la temporada 2025-2026.

¿Qué propone Azcárraga para recuperar el ascenso y descenso?

Para Emilio Azcárraga, el regreso del ascenso y descenso debe estar acompañado de requisitos que garanticen que los clubes tengan instalaciones adecuadas para competir. Entre los puntos que considera fundamentales se encuentran las condiciones de los estadios y los centros de entrenamiento tanto de la Liga MX como de la Liga de Expansión.

“Creo mucho en la certificación de los estadios, en la certificación de los lugares de entrenamiento, en las certificaciones, tanto en la primera división de la Liga MX como en la Liga de Expansión, ahí hay algo que se tiene que trabajar”, afirmó a Francisco Javier González.

Azcárraga considera que establecer estas condiciones permitiría construir una estructura más sólida entre ambas categorías. Puso como ejemplo la reciente remodelación del Estadio Banorte por 200 millones de dólares.

El empresario explicó que la remodelación no se limitó a las áreas para los aficionados, sino que también incluyó mejoras en la cancha, el sistema de drenaje, el césped y los vestidores.

“Primero es en qué estadio sí se debe jugar y en qué estadio no se debe jugar (...) creo que es una labor de todos para subir la liga que tiene esa calidad”.

Azcárraga también retomó la tabla porcentual como un modelo interesante para el descenso, ya que evitaba que una sola mala temporada provocara la pérdida inmediata de la categoría.

“Me pareció interesante porque, al final de la historia, todos podemos tener una mala temporada, pero no una mala consecuencia; o sea, tenías que tener seis torneos o tres años malos para descender”, comentó Emilio Azcárraga.