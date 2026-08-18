⁠Así era como Mario Carrillo elegía sus alineaciones por ‘buenas y malas vibras’

La relación del entrenador mexicano Mario Carrillo con creencias sobre energías y vibras generó polémica en una parte de su carrera, cuando trabajó cerca de María Antonieta Márquez, también conocida como ‘Mamá Toña’.

Aunque algunos exjugadores del futbol mexicano describieron sus sesiones como terapias de relajación y motivación, otras versiones aseguraron ella también intervenía en decisiones relacionadas con los futbolistas.

De acuerdo con una entrevista concedida a ESPN en 2020, María Antonieta Márquez expresó en lo que se especializaba era en la ‘meditación gestal y trascendental’.

”Es generar gente de éxito como individuos y a nivel empresarial. No solo trabajé futbol. La mayoría de los jóvenes que tuve en mis manos son gente de éxito", explicó sobre su trabajo.

¿Cómo era que Mario Carrillo cambió sus alineaciones por las ‘vibras’

Una de las historias más llamativas con relación a ello ocurrió en los cuartos de final del Clausura 2007, cuando Tigres enfrentó a Chivas. De acuerdo con el diario Cancha, ‘Mamá Toña’ revisó las camisetas de los jugadores antes del partido y determinó cuáles tenían “buenas” o “malas vibras”.

De acuerdo con aquella versión, las camisetas de Walter Gaitán, Jesús Palacios y Omar Briceño tenían “malas vibras”, mientras que la del juvenil Edgar García presentó “buenas vibras”. Los tres jugadores quedaron fuera y García apareció en el equipo pese a su poca experiencia en Primera División. Chivas avanzó por global de 6-3 en aquella ocasión.

Mario Carrillo también fue entrenador de equipos como Puebla y Cruz Azul. FOTO: Juan Pablo Zamora/CUARTOSCURO.COM (Juan Pablo Zamora Pérez)

Años después, Gaitán contó su versión en una entrevista con el periodista Jesús Barrón y aseguró que la presencia de aquella mujer influyó en su relación con Carrillo y en su ausencia ante Chivas.

“Me hicieron sentir incómodo. Me tocó en su momento que trajo a una persona, de parte de su grupo de trabajo. Una especie de vidente que hacía las terapias para ver qué tipo de vibras teníamos y todo eso. Yo por eso quedé fuera en la serie de cuartos de final ante Chivas”, relató el exjugador.

José Rivas, defensor de Tirges en aquella época, explicó amediotiempo que, aunque había rumores, no realizaban algún tipo de rituales esotéricos sino que las sesiones tenían otro enfoque.

“Era motivacional lo que manejaba ella, nada de fotos, ni rituales, ni cosas extrañas”, afirmó Rivas, quien dijo que solamente participó dos veces.

Rivas explicó que las sesiones incluían videos para relajarse, masajes y ejercicios para liberar tensión. También señaló que Carrillo enviaba a algunos jugadores lesionados con Márquez para ayudarlos a recuperarse y evitar que decayeran anímicamente.

Enrique Palos, portero de Tigres en aquel plantel, dijo que apenas tuvo contacto con ella. Carlos Miloc fue un poco más allá y llamó a Márquez “la bruja” de Carrillo y aseguró que el entrenador hablaba en algunos equipos sobre horóscopos y su consejera espiritual.

Carrillo reconoció en 2007 que trabajaba con una especialista en relajación y meditación. “Esta señora forma parte de mi cuerpo técnico”, expresó en una declaración retomada por Proceso.

Mario Carrillo fue entrenador asistente de Aguirre en en Mundial de 2010. FOTO: SÁSHENKA GUTIERREZ/CUARTOSCURO.COM (Sashenka Gutiérrez)

¿Qué dijo ‘Tito’ Villa sobre Mario Carrillo?

La polémica regresó durante la etapa de Carrillo en Pumas. Emanuel ‘Tito’ Villa cuestionó la influencia que tenían las creencias del entrenador en sus decisiones. En el podcast El RePortero, el exdelantero argentino aseguró que se guiaba por las energías y los astros para tomar algunas determinaciones relacionadas con el equipo.

“(Mario Carrillo) tenía una persona, que creo era muy influyente para él, que todo el tiempo le hablaba de esta parte energética, de vibras, de astros, no sé cómo llamarle, una señora, y que había visualizado que este chavito iba a llegar ese día, la iba a romper y que íbamos a ganar con gol de él, entonces sacó a Romagnoli del partido, entró ese chavito y ahí fue donde el grupo hizo una reunión el lunes y le dijo, ‘ya, no ma***, respeta la carrera de los jugadores’”, recordó.

Tras el despido de Carrillo de Pumas, el exdelantero informó a la directiva que se marcharía porque consideró que no recibió una solución rápida a un problema que calificó como “infantil”.

“Yo no podía creer que un técnico con la capacidad, porque es un tipo muy capaz, se deje influenciar tanto por cosas extracancha, pero lo peor es quién lo contrata, si estás viendo que un técnico dirige un plantel donde se guía más por los astros y las energías más que por lo futbolístico estamos jodi***”, condenó Villa.