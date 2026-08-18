¡Otra vez Jamal Musiala! Jugador del Bayern Múnich se desploma por segunda vez en el campo

Jamal Musiala, jugador del Bayern Múnich, volvió a desplomarse en pleno partido, esta vez en el amistoso contra el Heidenheim.

El pasado sábado 15 de agosto, el exseleccionado de Alemania en el Mundial 2026 se desmayó tras 15 minutos en la cancha y después de marcar el tercer gol para su equipo en un partido contra el RB Leipzig; sin embargo, el Bayern Múnich no dio explicaciones.

Ahora, en el 66′ —apenas cuatro minutos después de entrar a la cancha como suplente— Musiala se tambaleó y cayó sin contacto alguno.

De acuerdo con el medio alemán BILD, el futbolista de 23 años fue atendido de inmediato por médicos de urgencias, mientras los otros jugadores hicieron un círculo a su alrededor.

Después de unos minutos, Musiala logró levantarse con apoyo y fue llevado al vestuario para una valoración más detallada.

“Ya lo sabrán. Jamal se pronunciará al respecto en breve. Lo sabíamos y lo sabemos. (...) Jamal se pronunciará. Está en el vestuario, cambiándose y duchándose”, se limitó a decir al respecto Max Eberl, miembro de la junta directiva del Bayern.

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