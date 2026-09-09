Rubio lanza ‘dardo’ a México: Hace más contra los cárteles, pero todavía no es suficiente

El Secretario de Estado estadounidense reconoció que México ha reforzado su combate al crimen organizado, pero afirmó que los esfuerzos siguen siendo insuficientes. (EFE).

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que existen “vastos territorios” de México que no están bajo el control del Estado, sino de organizaciones del narcotráfico, y consideró insuficientes las acciones emprendidas por el Gobierno mexicano contra estos grupos.

“No creo que sea un misterio para nadie que existen territorios, vastos territorios, en México que no están gobernados por el Estado, sino controlados por estas organizaciones narcoterroristas”.

Rubio reconoció que México ha realizado más acciones que antes para enfrentar a los cárteles, aunque sostuvo que los resultados todavía no son suficientes frente al poder que mantienen estas organizaciones dentro del país.

El funcionario estadounidense aseguró que Washington mantiene un trabajo conjunto con el gobierno mexicano para enfrentar esta situación y señaló que espera que ambos países puedan ampliar sus acciones contra los grupos criminales.

“La cabeza de la serpiente son estos cárteles en México”, expresó el funcionario estadounidense.

Durante su gira por América Latina, Rubio sostuvo que la inseguridad y la violencia son una de las principales preocupaciones de la población mexicana. Como parte de sus argumentos, señaló los asesinatos de candidatos políticos, jueces y periodistas que informan sobre los cárteles.

Marco Rubio lanza advertencia a los cárteles

El secretario de Estado también afirmó que las organizaciones criminales representan una amenaza para Estados Unidos debido a sus actividades en la frontera entre ambos países. Según Rubio, los grupos utilizan drones para intentar traficar drogas y personas hacia territorio estadounidense.

“Estos grupos representan una enorme amenaza justo en nuestra frontera”, dijo.

Rubio aseguró que los cárteles son organizaciones “muy peligrosas” y “muy bien financiadas”, por lo que, dijo, deben ser enfrentadas. En ese sentido, planteó que el combate no debe concentrarse únicamente en decomisos u operaciones contra sus integrantes, sino también en el desmantelamiento de sus estructuras financieras.

“Estos grupos terroristas tienen que ser desmantelados no solo volando sus barcos y tomando sus barcos; tienen que ser desmantelados financieramente”, añadió.

El funcionario dejó abierta la posibilidad de que Washington actúe frente a organizaciones que considere una amenaza para sus intereses, aunque insistió en que la intención es hacerlo en coordinación con las autoridades mexicanas.

“Nuestra esperanza y nuestra intención es hacerlo en asociación con México”, agregó.

Las declaraciones de Rubio se producen durante una gira oficial por Colombia, Ecuador y Perú, en la que aborda asuntos relacionados con seguridad, cooperación económica y política con los gobiernos de esos países.

Durante su recorrido, el secretario de Estado también lanzó críticas contra gobiernos y movimientos de izquierda de América Latina, a los que responsabilizó del deterioro de las condiciones de seguridad en algunos países.