Narco ‘sale corto’ con las cuentas: Pierde 340 mdp tras incautación de cocaína en Michoacán

Imagen ilustrativa de la Secretaría de Marina que incautó este lunes 1.6 toneladas de cocaína en el Puerto de San Lázaro (FOTO: SEMAR/CUARTOSCURO)

Acciones de la Marina Armada de México, que desplegó a personal naval a bordo de unidades de superficie y aéreas, permitieron asegurar un cargamento de 1.6 toneladas de cocaína en costas de Michoacán. En esta acción no hubo personas detenidas.

Incautación de droga en Michoacán ‘golpea fuerte’ al narco

La dependencia federal estimó que este golpe significó una afectación económica de 340 millones de pesos a los cárteles y evitó que alrededor de 3.2 millones de dosis llegaran a la sociedad.

En un comunicado, explicó que fue personal de la Octava Región Naval y la Décimo Sexta Zona Naval quienes realizaron la acción en aguas del Océano Pacífico a 178 millas náuticas (329 kilómetros) al suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

“Este aseguramiento se llevó a cabo en continuidad con las acciones realizadas el 15 de agosto en la zona marítima contigua, donde se aseguró una embarcación menor con 1.9 toneladas de presunta cocaína y se detuvo a dos personas”, precisó.

Puerto de Lázaro Cárdenas: ¿Qué se sabe del tráfico de drogas?

Los aseguramientos reportados por autoridades federales muestran que el puerto de Lázaro Cárdenas ha sido escenario de operaciones contra el tráfico de drogas.

En junio de 2026, la Marina y otras dependencias localizaron 137 kilos de presunta cocaína dentro de un contenedor en el recinto portuario; un mes después, autoridades aseguraron más de una tonelada de presunta cocaína a bordo de un buque mercante.

La Secretaría de Marina también ha señalado que sus operaciones en la zona buscan combatir el transporte, distribución y tráfico de drogas de grupos delictivos.

Los comunicados oficiales consultados no atribuyen estos aseguramientos a un cártel específico.