Avión de Amazon se sale de pista y se incendia en Miami; FFA investiga incidente

Un avión de carga de Amazon se incendió el domingo una pista en el Aeropuerto Internacional de Miami. (Capturas de pantalla).

Un avión de carga Boeing 767, operado para Amazon Prime Air, se salió de la pista al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami y se incendió. Las autoridades confirmaron que se evalúan a varios afectados tras el accidente.

“El vuelo 7598 de 21 Air invadió la pista después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami alrededor de las 2 p.m. hora local del domingo, septiembre 6. La FFA investigará”, explicó la Administración Federal de Aviación (FFA) en su cuenta de X.

El avión de carga Boeing 767-300 partió del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en San Juan, Puerto Rico.

Las autoridades aún no han dicho exactamente qué causó el accidente, aunque un audio obtenido por TMZ indica que el avión invadió la pista y golpeó un camión.

Los videos divulgados por medios locales y redes sociales muestran una aeronave de carga fuera de la pista y la enorme columna de humo elevándose.

Todas las pistas de aterrizaje y las pistas de rodaje estaban cerradas y una parada en tierra está en efecto, dijo un portavoz del aeropuerto.

Setenta unidades de rescate de bomberos acuden al lugar

Durante una parada en tierra todos los vuelos se ponen en espera y el aeropuerto se cierra esencialmente. La FAA ya ha dicho que espera que los vuelos se retrasen después de que el aeropuerto de Miami vuelva a abrir con una baja tasa de llegadas y salidas.

Miami-Dade Fire Rescue dijo que el avión golpeó varios vehículos después de invadir la pista. Los que respondieron llegaron para encontrar el avión en llamas.

Sesenta unidades de rescate de bomberos de Miami-Dade estaban en la escena tratando de extinguir el incendio, dijo la agencia en una publicación en las redes sociales el domingo por la tarde.

“Las unidades llegaron para encontrar un avión que se había incendiado como resultado de este choque, con llamas intensas y humo visible. Los bomberos están trabajando en extinguir el fuego y evaluar a los pacientes”, explicó.

-Con información de AP.