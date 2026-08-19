Avión de Viva Aerobus estuvo a punto de chocar en el AIFA: ‘Si no metía más potencia, se mataban todos’

México está 'bajo la lupa' de EU que examina si nuestro país conserva o no la categoría 1 de seguridad aérea.

El despegue del vuelo 7428 de Viva Aerobus estuvo a punto de terminar en tragedia debido a la invasión de pista de vehículos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

De acuerdo con información consultada por El Financiero, el incidente de seguridad ocurrió el 21 de julio. El control de tráfico aéreo del AIFA dio autorización para el despegue de un avión de Viva Aerobus cuando había vehículos en la misma pista.

El piloto de la aeronave, que se dirigía a Tuxtla Gutiérrez, tuvo que elevar el avión antes de tiempo al advertir al control de tráfico aéreo la peligrosidad de la maniobra.

Incidente en el AIFA provoca despidos en el Felipe Ángeles

Este incidente grave ocasionó la suspensión de controladores aéreos en el AIFA, y suscitó el enojo del titular de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), el militar en retiro Emilio Avendaño, refirieron fuentes a El Financiero.

Las personas con conocimiento de la situación explicaron que la incursión en pista de los vehículos de uso del aeropuerto fue autorizado por el control de terrestre, que carece de la capacidad técnica necesaria.

El incidente grave ha tratado de ser mantenido en la opacidad, denunció una de las fuentes. “Pudo ser un accidente como el de La Guardia, en Nueva York. Si no metían más potencia y jalaba el avión, se mataban todos”, refirió.

Gobierno de México oculta información sobre incidentes aéreos

Las incursiones a las pistas relacionadas con fallas en el control aéreo se han repetido en varias ocasiones en el AICM y en el AIFA, como ha documentado este diario.

Cabe señalar que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y la Secretaría de Infraestructura , Comunicaciones y Transportes dejaron de publicar los indicadores de accidentes e incidentes aéreos, y el acceso a los informes finales de investigaciones de accidentes aéreos dejó de ser público.

Controladores aéreos apuntan a que la falta de presupuesto, así como la carga excesiva de trabajo y la falta de actualizaciones, están presionando las operaciones en todo México.

El Financiero consultó a Viva Aerobus sobre el incidente, pero no recibió respuesta.