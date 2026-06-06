Detienen a dos hombres por asalto a cargamento de relojes de alta gama que salió del AIFA

Robo millonario en Edomex: capturan a dos implicados en atraco a transporte de relojes. (FGJEdomex)

Fueron detenidos dos hombres por su probable participación en el robo de un cargamento de relojes de alta gama ocurrido en Ecatepec, después de que la mercancía salió del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México identificó a los presuntos responsables como Carlos ‘N’ y José Alberto ‘N’.

“Investigados por su posible participación en el robo de vehículo con violencia y mercancía consistente en relojes de alta gama”, se lee en la tarjeta informativa de las autoridades.

Los sujetos condujeron las unidades robadas después de obligar a descender a los transportistas, presuntamente bajo amenaza con arma de fuego.

Ambos fueron ubicados en Huehuetoca, Estado de México, donde elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Fiscalía estatal ejecutaron su detención.

La Fiscalía subrayó que las indagatorias continúan para identificar y capturar al resto de los involucrados. Sin embargo, no precisó si se trata de una célula criminal o de personas contratadas exclusivamente para este atraco.

Día del robo de relojes de alta gama en Ecatepec

Cámaras de seguridad instaladas en los retrovisores de los dos vehículos que transportaban los relojes de alta gama captaron el momento exacto del atraco.

Aparentemente, un convoy de vehículos particulares cerró el paso a las unidades. Después, los presuntos delincuentes amagaron con armas de fuego a los conductores para obligarlos a descender.

Una vez que los operadores abandonaron los vehículos, Carlos ‘N’ y José Alberto ‘N’ tomaron el control de las unidades y escaparon. Sus rostros quedaron registrados por las cámaras de vigilancia, cuyas imágenes después circularon en redes sociales.

El resto de los cómplices regresó a los vehículos que utilizaron para bloquear el paso y abandonó el lugar.

Hasta el momento, se desconoce el paradero de la mercancía robada y el monto total de las pérdidas. Se espera que las autoridades ofrezcan más detalles conforme avance la investigación y se concrete la captura de otros implicados.

Durante 2025, el 82 por ciento de los robos al transporte de carga se concentró en las regiones Centro y Bajío del país, de acuerdo con el Informe Anual de Robos de Carga en México 2025.

Los delitos ocurrieron con mayor frecuencia durante el horario nocturno, entre las 18:00 y las 24:00 horas, pese al reforzamiento de la vigilancia que prometieron las autoridades mediante operativos de la Guardia Nacional.