Detienen en Ecatepec a ‘Borregas’, señalado por despojo de inmuebles, secuestro y extorsión

Un sujeto identificado como Misael 'N', quien presuntamente se dedicaba al despojo con violencia, fue detenido en Edomex.

Ecatepec, EDOMEX. Elementos de la Secretaría de la Marina, la Fiscalía del Estado de México, así como policias municipales de Ecatepec, informaron sobre la detención de Misael “N” alias ‘Borregas’, objetivo prioritario de la Operación Restitución, dirigida a recuperar inmuebles que fueron despojados a sus legítimos dueños por parte de grupos delincuenciales.

El ‘Borregas’ es investigado por su posible participación en delitos como robo con violencia, secuestro, extorsión y despojo, entre otros.

También es identificado como integrante principal de las agrupaciones criminales con fachada de sindicatos autodenominadas “USON”, “25 de Marzo” y “Piperos de Ecatepec y Estado de México”.

Misael “N”, quien ya fue ingresado al penal de Chiconautla, ubicado en esta localidad mexiquense, donde quedó a disposición de un Juez de Distrito, es hermano del dirigente de “USON”, Guillermo “N”, quien también cuenta con una orden de aprehensión en su contra pero se encuentra prófugo.

Hasta el momento son 44 los detenidos y vinculados a proceso mediante la Operación Restitución, principalmente líderes de agrupaciones con fachada de Sindicatos utilizadas para delinquir.

La Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales es una célula delictiva vinculada a extorsión, despojo de inmuebles, secuestro exprés y narcomenudeo. La Fiscalía mexiquense la identificó en 2024 como uno de los 9 principales grupos de extorsión en Edomex.

Su líder, Guillermo Fragoso Báez, tiene orden de aprehensión federal por delincuencia organizada, narcomenudeo, homicidio, secuestro y extorsión.

¿Por qué el ‘Borregas’ es acusado por despojo?

De acuerdo con las autoridades del Estado de México, el modus operandi en Ecatepec funciona mediante amenazas y el despojo con violencia de casas, locales y predios abandonados; cobro de “derecho de piso” a transportistas, trabajadores de la construcción y comercios.

Para realizar despojos, meten gente armada a viviendas y luego piden dinero para devolverlas a sus dueños o habitantes.

Los municipios donde operan son Atizapán, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec y Tecámac, Huehuetoca, Tlalnepantla y Zumpango.

El Sindicato 25 de Marzo es una facción criminal parte de la estructura vinculada a USON, específicamente la Agrupación Silvano Pedraza.