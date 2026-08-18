Inspectores de la AFAC ‘sin identificar’ y fuera de horario exigen alcoholímetro a pilotos en México

Las irregularidades en las revisiones de la AFAC se da en medio de un examen de la FAA de EU sobre la seguridad aérea de México.

El 7 de julio, una pasajera identificada como Yarette Itandehui Mendoza Olivera no permitió que los tripulantes del vuelo 2288 de Viva Aerobus descendieran. La persona se identificó como personal de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

La supuesta agente, que admitió que no estaba en horario laboral, llamó al servicio médico para realizar pruebas de alcoholemia a los tripulantes, una situación irregular que fue denunciada por Viva Aerobus.

De acuerdo con documentos en poder de El Financiero, la pasajera, que dijo ser inspectora de la AFAC, pero no se acreditó como tal, pidió pruebas de alcoholemia para el capitán y el primer oficial del vuelo.

Ante la irregularidad del intento de revisión, Viva Aerobus interpuso una queja ante la AFAC, particularmente ante la comandancia de la autoridad aeronáutica en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Viva Aerobus denuncia que AFAC no cumple con protocolos

En la misiva, dirigida al general en retiro, Sergio García Martínez, la aerolínea expone que el inspector Ernesto Hernández también intervino, pero este también aceptó estar fuera del horario de labores.

“La inconformidad nace a raíz de cómo se suscitó el proceso por parte de dos inspectores que no estaban en turno y una de ellas argumentó ser inspectora, pero nunca mostró su identificación, contraviniendo nuestros procesos de seguridad”, refiere el documento.

El hecho cobra relevancia debido a la auditoría que la Administración Federal de Aviación de EU (FAA, por sus siglas en inglés) realiza sobre la manera en que la autoridad aeronáutica mexicana realiza los procesos de supervisión sobre la seguridad operacional.

Viva Aerobus aseguró que realiza controles obligatorios de alcoholimetría a todos sus tripulantes, los cuales no son aleatorios, y se realizan al comienzo de cada horario de servicio.

El Financiero cuestionó a la aerolínea sobre comentarios adicionales a lo referido en el documento, pero no respondió antes de la publicación de esta nota.