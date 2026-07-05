Aseguran 60 mil cajetillas de cigarros en el AIFA, procedentes de Bangkok, ¿cómo fue el decomiso?

Personal de Aduanas del AIFA incautó 60 mil cajetillas de cigarro que entraron de contrabando a México.

Personal de Aduanas aseguró 60 mil cajetillas de cigarrillos ocultas en cajas procedentes de Bangkok, Tailandia, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Las cajetillas habían sido declaradas como cables de datos, indicaron las autoridades del Gabinete de Seguridad en una publicación en redes sociales.

La acción fue resultado del intercambio de información con autoridades de Estados Unidos y de los controles aduaneros para combatir el comercio ilícito.

En las imágenes compartidas por el Gabinete de Seguridad se puede apreciar a un elemento de la Guardia Nacional con un binomio canino que olfatea una de las cajas incautadas.

Las autoridades destacaron que este tipo de operativos “fortalecen la vigilancia en los puntos de entrada a México y contribuyen al combate del contrabando y el comercio ilícito”.

Binomios caninos... un olfato de otro mundo

En el país existen 320 binomios caninos que forman parte de la Secretaría de la Marina, aseguró en 2024 la Capitán de Fragata María de los Ángeles Salinas Pérez, en una entrevista para Once Noticias.

Esos 320 elementos caninos operan en las costas y en aeropuertos, y están bajo el cuidado del Estado Mayor de la Armada, dependencia que cría, reproduce y adiestra a los perros especializados.

Otras instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) o incluso la Secretaría de Agricultura también crían estos excepcionales animales que realizan labores de protección civil y pueden llegar a olfatear más de dos mil olores distintos, incluyendo sustancias ilícitas.

Alertan por aumento de contrabando de tabaco

En enero, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) advirtió que el incremento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado al tabaco encareció el precio entre 15 y 20 pesos, lo que llevó el costo de las cajetillas a más de 100 pesos, algo que elevaría el contrabando de dicho producto.

“Actualmente, 3 de cada 10 cigarros que se venden en el país son ilegales. Sin lugar a dudas, esta política fiscal ha terminado por llenar las alforjas de los cárteles del cigarro de contrabando que operan con amplios márgenes y, en gran medida, con total impunidad”, comentó Cuauhtémoc Rivera, presidente de la asociación.

De acuerdo con el organismo, estas organizaciones criminales venden cigarros a plena vista en las afueras de estaciones del metro, paraderos de transporte público, aceras, cruceros y otros espacios públicos.



