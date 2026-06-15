Cambian las reglas de Aduanas en Estados Unidos

Se trata de nuevas obligaciones que conllevan mayores obligaciones de cumplimiento para la cadena logística y sanciones para importadores y agentes aduanales que participan en el comercio transfronterizo con México.

La Orden Ejecutiva “Fortalecimiento de la Aplicación de la Ley de Aduanas”, emitida por Trump, otorga nuevas facultades al Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) para aumentar la supervisión sobre las cadenas de suministro internacionales, fortalecer los mecanismos de fiscalización y endurecer las sanciones contra quienes incumplan las normas comerciales.

Esta orden ejecutiva, tiene el potencial de modificar profundamente la manera en que las empresas mexicanas importan y exportan hacia los Estados Unidos. Se trata de nuevas obligaciones que conllevan mayores obligaciones de cumplimiento para la cadena logística y sanciones para importadores y agentes aduanales que participan en el comercio transfronterizo con México.

“La nueva orden, incrementa las exigencias regulatorias y responsabilidades para las empresas y los intermediarios solidarios de las operaciones de importación”, explico Javier Amieva, Coorganizador del Port-Laredo Global Trade Summit’26.

Más presión para agentes aduanales

Uno de los sectores que podría resentir con mayor fuerza los cambios es el de los agentes aduanales y representantes de importadores, pues la medida reforzará la aplicación de leyes y reglamentos, incluidas las condiciones necesarias para participar en el programa CTPAT.

La orden establece que los agentes deberán realizar una diligencia más exhaustiva sobre sus clientes y verificar con mayor detalle la información relacionada con propietarios y bienes de las empresas, sus operaciones comerciales y el origen de las mercancías, entre otros documentos y exigencias.

La nueva política también contempla auditorías más frecuentes, restricciones al uso de determinadas fianzas y la aplicación de sanciones o cancelaciones del registro de importador/exportador en casos de incumplimiento.

“Por lo anterior, durante el evento del Summit en Julio, participaran autoridades de la Aduana Americana -US Customs, asi como se contara con la presencia de la asociación nacional de US Custom Brokers de EEUU” agrega

Para los operadores logísticos y agentes que participan diariamente en el comercio entre México y Estados Unidos, esto podría significar mayores procesos de verificación documental, controles internos más estrictos y una supervisión más cercana por parte de las autoridades estadounidenses.

Mayor transparencia en las cadenas de suministro

La orden ejecutiva busca que tanto importadores estadounidenses como extranjeros estén sujetos a los mismos estándares de transparencia y rendición de cuentas.

Bajo las nuevas disposiciones, las empresas deberán mantener una buena reputación ante la CBP para conservar sus privilegios de importación. Según el gobierno estadounidense, estas medidas buscan identificar con mayor rapidez a empresas o intermediarios que intenten evadir regulaciones comerciales, subvaluar mercancías o incumplir obligaciones fiscales.

“Esta Orden Ejecutiva ayuda a la CBP a detectar mejor cuando agentes comerciales deshonestos intentan infringir las normas”, declaró Susan S. Thomas, Comisionada Ejecutiva Adjunta de la Oficina de Comercio de la CBP. “Estos son avances importantes para proteger nuestros ingresos y aumentar la transparencia de la cadena de suministro, ambos aspectos fundamentales para garantizar la equidad para todos y salvaguardar la seguridad económica y nacional de nuestro país”, añadió.

Impacto para el comercio con México

Aunque la medida está dirigida principalmente a combatir prácticas ilícitas y fortalecer la fiscalización, también podría incrementar los tiempos de revisión para algunas operaciones, especialmente aquellas que involucren importadores con antecedentes de incumplimiento o documentación incompleta, por lo que anticiparse al “Risk & Compliance” es clave

La administración Trump sostiene que estas acciones buscan crear condiciones de competencia más equitativas para las empresas que cumplen con las reglas y reforzar la seguridad de las cadenas de suministro sin afectar el comercio legítimo.

Los Registros de Importador exportador autorizados (IOR), serán minuciosamente inspeccionados, las fianzas y pagos (liquidación) estará sujeta a posibles multas y las importaciones informales para personas y empresas ni nacionales dejaran de existir.

Para las empresas mexicanas que exportan regularmente al mercado estadounidense, el principal reto será garantizar una trazabilidad más robusta de sus operaciones y mantener actualizada la información requerida por las autoridades aduaneras.

Para mas info sobre el evento: http://CENCOMEXUSA.COM