Apuestan por aduanas digitales

Recientemente Héctor Romero Gutiérrez asumió la titularidad de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) con el mandato de digitalizar procesos y unificar bases de datos en una plataforma única de comercio exterior. Esta transición tecnológica es estratégica para la economía nacional, ya que la actividad aduanera genera actualmente más de una cuarta parte de la recaudación tributaria total del país. El objetivo de la nueva gestión es acelerar el despacho de mercancías mediante el uso de tecnología no invasiva, como rayos X y gamma, para reducir tiempos de inspección sin comprometer el control sanitario o fiscal en los 33 puntos de revisión en territorio mexicano.

Un sector que ejemplifica la necesidad de esta modernización es el cárnico. De acuerdo con Francisco Jaraleño, director del Consejo Mexicano de la Carne, el comercio transfronterizo de proteína alcanzó 3.8 millones de toneladas en 2025, con un valor comercial de 12 mil 473 millones de dólares. El manejo de este volumen requirió la gestión de 233 mil operaciones aduaneras donde la precisión logística es crítica para la integridad de la cadena de frío. Cada hora de retraso en los recintos fiscales se traduce en costos operativos y mermas para una industria que importó 3.3 millones de toneladas y exportó 463 mil toneladas el ciclo previo.

Renault ficha a Martínez

Renault México anunció la incorporación de Marcos Martínez como Head de Comunicación, posición en la que reportará directamente a Jesús Gallo, director general de la marca. El nombramiento tiene como objetivo fortalecer la estrategia de comunicación, la reputación y el posicionamiento de la automotriz en el mercado nacional. Martínez cuenta con una trayectoria de más de 20 años en el sector automotriz, con experiencia en el periodismo y la generación de contenidos especializados para la industria en el país.

Franquicias: Pasteko se corona

La Asociación Mexicana de Franquicias (AMF) otorgó a Pasteko el galardón como Mejor Franquicia de Alimentos y Bebidas 2026, consolidando a la marca como el referente máximo en su categoría. Dirigida por su cofundador y CEO, Luis Nahum Samperio Rodríguez, la empresa opera actualmente más de 160 unidades, fundamentadas en un modelo de estandarización que permite una producción diaria cercana a los 50 mil pastes. Este reconocimiento subraya la capacidad del equipo para escalar una tradición regional mediante procesos industriales rigurosos que garantizan la consistencia operativa en cada punto de venta.

La estrategia de expansión para este 2026 contempla la apertura de más de 40 nuevas sucursales, respaldada por la construcción de una nueva planta de producción en Hidalgo. Esta infraestructura permitirá triplicar la capacidad actual del grupo, asegurando el suministro para el crecimiento proyectado sin comprometer la calidad artesanal que define al producto. Samperio destaca que el éxito del esquema de franquicias reside en la combinación de un producto bien ejecutado con una logística de distribución eficiente, permitiendo que el negocio crezca de manera acelerada mientras mantiene su esencia hidalguense en mercados nacionales cada vez más competitivos.

UNITEC llega a Puebla

UNITEC, encabezada por su rectora Gabriela Martínez Moralez, conmemora su 60 aniversario con la apertura de un nuevo campus en Puebla, entidad que se ubica dentro de las cinco con mayor concentración de población estudiantil en el país. Esta expansión sucede tras la inauguración del plantel en Monterrey durante 2025 y consolida una infraestructura de 11 campus distribuidos en siete estados de la República Mexicana. La institución cuenta actualmente con una oferta de más de 100 programas académicos que abarcan siete áreas estratégicas, incluyendo salud, ingenierías y gastronomía, atendiendo a una comunidad que supera los 300 mil egresados a nivel nacional.

En términos de rentabilidad educativa, el modelo de la universidad reporta que el 95 por ciento de sus egresados obtiene un empleo permanente, con niveles de ingreso 29 por ciento superiores al promedio nacional. Estas cifras responden a un esquema enfocado en la empleabilidad y una infraestructura que incluye laboratorios de tecnología avanzada, hospitales simulados, cocinas de demostración y salas de juicios orales. Para garantizar la continuidad académica, el nuevo campus en Puebla integrará esquemas de becas y financiamiento destinados a facilitar el acceso a la formación profesional en una zona céntrica de la ciudad. Con este movimiento, UNITEC busca fortalecer su presencia en mercados educativos clave, alineando su capacidad instalada con las demandas actuales del mercado laboral en México durante este 2026.