Videos de la batucada: Así fue la serenata de mexicanos en el hotel de Inglaterra

El operativo de seguridad implementado alrededor del hotel de concentración de Inglaterra impidió que los aficionados mexicanos se acercaran al inmueble. [Fotografía. Xinhua, captura de redes sociales]

¿Fue un poco ingenuo Thomas Tuchel al decir que no iba a recibir un trato hostil por parte de la afición mexicana? Decenas de aficionados se congregaron durante la madrugada de este domingo 5 de julio en las inmediaciones del hotel de concentración de la selección de Inglaterra, en Santa Fe, con el objetivo de interrumpir el descanso del conjunto antes del partido de octavos de final del Mundial 2026 frente a México.

La concentración inició poco después de la medianoche y se extendió durante varias horas, aunque un amplio operativo de seguridad impidió que los seguidores del Tricolor se acercaran a la entrada del inmueble.

Aun así, los asistentes utilizaron trompetas, tambores, batucada, megáfonos, bocinas, cláxones y fuegos artificiales para hacer el mayor ruido posible y evitar que los jugadores ingleses descansaran previo al duelo crucial por los octavos de final del Mundial 2026.

¿Cómo fue la serenata de los aficionados mexicanos al hotel de Inglaterra?

Los primeros aficionados comenzaron a reunirse alrededor de la medianoche en las inmediaciones del JW Marriott de Santa Fe. Conforme avanzó la madrugada, más seguidores mexicanos llegaron al lugar con instrumentos musicales, banderas y equipo de sonido para intentar hacer llegar el ruido hasta las habitaciones del conjunto europeo.

El operativo de seguridad impidió que la fanaticada ‘mexa’ se colocara frente al hotel, por lo que la mayoría permaneció sobre un puente y en calles cercanas, desde donde iniciaron los cánticos en apoyo a México.

Entre las porras más repetidas estuvieron el tradicional “¡México, México!” y “¡Dale, dale, dale México!”, acompañadas por trompetas, tambores y una batucada que marcó el ritmo durante gran parte de la concentración.

Los aficionados también utilizaron bocinas de gran potencia, megáfonos y silbatos para intensificar el ruido. A ello se sumó el lanzamiento de cohetes y fuegos artificiales en distintos momentos de la madrugada, cuyos estallidos iluminaron el cielo de Santa Fe.

Aunque la convocatoria reunió a decenas de personas, el ambiente fue menor al registrado días antes durante la serenata contra Ecuador. La presencia policial limitó el número de asistentes y evitó que pudieran acercarse al hotel, por lo que el ruido se concentró a varios metros del inmueble.

Como medida preventiva, las autoridades de la CDMX desplegaron un amplio operativo de seguridad alrededor del hotel de concentración para impedir que los aficionados repitieran lo sucedido días antes con Ecuador.

Los elementos de seguridad instalaron vallas metálicas, establecieron varios filtros de acceso y cerraron parcialmente algunas vialidades cercanas. Además, patrullas, policías con equipo antimotines y personal de seguridad privada formaron un perímetro en torno al hotel.

¿Quién es Adriano Zendejas y cuál fue su participación en la serenata?

Uno de los personajes más visibles de la convocatoria de la serenata en el hotel de concentración de Inglaterra fue el actor e influencer Adriano Zendejas, mejor conocido como ‘Maestro Shifu’.

El creador de contenido convocó a sus seguidores mediante una transmisión en vivo para reunirse en Santa Fe y participar en la serenata. Durante la madrugada documentó el ambiente desde el lugar y compartió imágenes de los cánticos, la música y los fuegos artificiales.

Zendejas también aseguró durante su transmisión que él adquirió parte de la pirotecnia utilizada durante la concentración, mientras que diversos videos lo mostraron recorriendo la zona y conversando con aficionados y medios de comunicación nacionales e internacionales.

El actor inició su carrera desde niño en telenovelas como Marina, Juro que te amo, Mi pecado, Corazón salvaje y Abismo de pasión, además de participar en producciones como La fuerza del destino, Quiero amarte y A que no me dejas.

Posteriormente, amplió su presencia en redes sociales, donde acumula millones de seguidores como creador de contenido. En los últimos años ha participado en transmisiones relacionadas con futbol, retos y eventos masivos.

¿Qué ocurrió con la serenata contra Ecuador y por qué llegó hasta la FIFA?

La serenata frente al hotel de Inglaterra tuvo como antecedente inmediato la organizada días antes contra la Selección de Ecuador, previo al partido de dieciseisavos de final que México ganó por 2-0 en el Estadio Azteca.

En aquella ocasión, aficionados mexicanos también acudieron durante la madrugada al hotel de concentración ecuatoriano con trompetas, tambores, bocinas, cláxones, motocicletas y fuegos artificiales para intentar impedir el descanso del rival. La policía intervino para dispersar a los asistentes después de varias horas.

Tras esos hechos, la Federación Ecuatoriana de Futbol presentó una queja formal ante la FIFA al considerar que la serenata atentó contra los principios de juego limpio y equidad deportiva, además de solicitar una investigación sobre lo ocurrido.

Ese antecedente llevó a las autoridades capitalinas y a la Federación Inglesa a reforzar el dispositivo de seguridad alrededor del hotel de concentración en Santa Fe, con el objetivo de evitar que se repitiera el mismo escenario previo al duelo entre México e Inglaterra por los octavos de final.