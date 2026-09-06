‘No hay pueblo más trabajador que el de México’: Claudia Sheinbaum lanza mensaje sobre soberanía en NL

Claudia Sheinbaum y Samuel García, gobernador de Nuevo León, durante la visita de la presidenta. (Foto: Especial)

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la soberanía, libertad e independencia de México durante su visita a Nuevo León, donde presentó los avances de su Segundo Informe de Gobierno y destacó el papel de los trabajadores mexicanos en la economía nacional y en la relación comercial con Estados Unidos.

Ante miles de personas reunidas en la Explanada de los Héroes, en Monterrey, la mandataria sostuvo que México mantiene relaciones con las naciones del mundo, pero sin renunciar a su capacidad de tomar decisiones propias.

Su mensaje llega un día después de que Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico, calificara como un “gravísimo error” la propuesta para limitar las candidaturas de personas con doble nacionalidad.

“México es maravilloso, de sur a norte. Pero tenemos algo único, que es el pueblo de México trabajador. No hay pueblo más trabajador que el pueblo de México, que sostiene la economía de México y una parte de la economía de Estados Unidos”, afirmó Sheinbaum.

La presidenta también recurrió a la historia nacional para destacar las luchas por la libertad y la soberanía y subrayar que estos principios deben mantenerse en la relación de México con otros países.

“El pueblo de México, sus héroes, sus heroínas, siempre han luchado por libertad, por soberanía, por independencia y eso nunca lo debemos olvidar porque México se relaciona con todas las naciones del mundo”, sostuvo.

En ese sentido, reiteró que la soberanía es uno de los principios que su administración busca preservar. “Pero siempre defendemos algo muy importante: México es un país soberano, libre e independiente y así queremos seguir siendo, así nos enseña nuestra historia”, puntualizó.

¿Cuáles son los proyectos de Sheinbaum en Nuevo León?

Tras abordar la soberanía nacional, Sheinbaum presentó los principales proyectos y recursos federales destinados a Nuevo León. De acuerdo con lo expuesto durante el acto, alrededor de un millón y medio de personas reciben beneficios de programas federales en la entidad, con una inversión de poco más de 32 mil millones de pesos.

Entre los proyectos destacados se encuentran cinco nuevas preparatorias y alrededor de 80 mil Viviendas del Bienestar para trabajadores, programa que registra un avance de 14 por ciento en Nuevo León. También se contempla inversión para mejorar la movilidad de la zona metropolitana.

En materia de salud, informó que el nuevo Hospital General Regional del IMSS en Santa Catarina registra un avance de 22 por ciento, además de una nueva Unidad de Medicina Familiar en Juárez y la ampliación de la clínica-hospital del ISSSTE en Monterrey.

La visita de Sheinbaum a Nuevo León forma parte de la gira nacional posterior a la presentación de su Segundo Informe de Gobierno, en donde estuvo acompañada por miembros de su gabinete y del gobernador Samuel García Sepúlveda.