Segundo Informe: ¿Qué son Kutsari, Quetzal y Coatlicue, los proyectos de innovación de Sheinbaum?

El Segundo Informe de la presidenta Claudia Sheinbaum incluyó un apartado sobre el avance de 20 proyectos estratégicos de innovación.

Drones, semiconductores, y ¡un auuuuto! En el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se actualizó la información de algunos de los 20 proyectos estratégicos de innovación que se desarrollan durante esta administración.

Entre los proyectos mencionados por la presidenta Sheinbaum están Olinia, la marca de autos eléctricos mexicanos, Kutsari, la supercomputadora Coatlicue y Quetzal, proyecto para el diseño y producción de un dron de alta tecnología.

Según dijo la mandataria mexicana, estos proyectos son estratégicos para el país, por lo que vale la pena que conozcas de qué va cada uno y en qué punto se encuentran.

¿Cuándo salen a la venta los autos de Olinia en México?

Uno de los proyectos estratégicos que más ha llamado la atención es el de los autos eléctricos de Olinia, cuyos dos primeros modelos ya entraron en la etapa de producción.

Sin embargo, el plan no queda ahí. Hace unos días, la presidenta Sheinbaum presentó los conceptos de Olinia Carga y Van, los dos autos eléctricos que se conectarán al enchufe de tu casa, con autonomía de 120 kilómetros.

De acuerdo con Roberto Capuano, el jefe de Olinia, el modelo de Carga comenzará a venderse a finales de 2027 y tendrá un precio cercano a los 150 mil pesos, equivalentes a unos 8 mil dólares.

Las ventas de Olinia 1, el mini auto de 125 kilómetros de autonomía, que servirá para el transporte de personas, comenzarán durante el verano de 2027.

¿Qué es Kutsari, el plan para crear semiconductores en México?

¿Le vamos a competir al magnate Jensen Huang y a Nvidia? Durante el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se mencionó el proyecto Kutsari, que es un Centro Nacional de Diseño de Semiconductores en México, iniciativa coordinada por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti).

Se trata de un equipo de diseñadores con más de 20 años de experiencia, provenientes del ámbito industrial y académico, bajo la coordinación de InnovaBienestar de México.

“Nuestro objetivo general es fortalecer la soberanía tecnológica y la cadena de suministro de semiconductores en México a través del diseño de circuitos integrados analógicos, modo mixto, radiofrecuencia (RF) y diseño digital, enfocado en los sectores médico, automotriz y electrodomésticos. Impulsamos la co-creación con la industria para el diseño de circuitos integrados y soluciones tecnológicas a la medida, explica el sitio web de Kutsari.

De acuerdo con los datos oficiales, este proyecto impulsa al talento nacional mediante un programa especializado de capacitación en diseño y fabricación de semiconductores, con enfoque práctico.

Actualmente las operaciones del proyecto Kutsari se concentran en Puebla, Jalisco y Sonora.

¿Qué significa Kutsari?

El nombre “Kutsari” proviene del purépecha y significa “arena”, haciendo alusión al silicio como base del diseño y fabricación de circuitos integrados (chips).

Esta iniciativa impulsa la articulación de los esfuerzos entre la academia, industria y gobierno para la creación y operación de los Centros de Diseño, el desarrollo de proyectos tipo ASIC, la conexión con procesos de fabricación y la formación de talento especializado.

¿Qué sabemos de Coatlicue, la supercomputadora mexicana?

Otro de los proyectos de innovación de la presidenta Sheinbaum es el desarrollo de la supercomputadora Coatlicue, que busca ser la más potente de América Latina, de acuerdo con el gobierno federal.

A finales de noviembre de 2025, la mandataria mexicana informó que Coatlicue tendrá una inversión pública de 6 mil millones de pesos y que su construcción comenzó a partir de enero de este año con un tiempo estimado de 24 meses de trabajo.

‘Pepe’ Merino, el jefe de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, explicó que una supercomputadora es un equipo hecho de miles de procesadores que trabajan al mismo tiempo en la solución a un mismo problema que requiere millones de datos para mejorar decisiones importantes.

Agregó que Coatlicue tendrá un procesamiento de 14 mil 480 GPUs, tendrá la capacidad de realizar 314 mil billones de operaciones por segundo, lo que representa siete veces más que la supercomputadora más grande de la región que actualmente está en Brasil.

¿Qué es el proyecto Quetzal? México le entra a la construcción de drones

Otro de los programas tecnológicos y científicos mencionados en el Segundo Informe de Sheinbaum es Quetzal, que consiste en el diseño y producción de un dron de alta tecnología.

Esta propuesta busca reforzar el monitoreo, las tareas de protección civil, seguridad, vigilancia y exploración de México.

Los primeros datos de Quetzal se conocieron durante la Feria Aeroespacial México (FAMEX) 2025.

Según el rector de la Universidad Aeronáutica en Querétaro (UNAQ), Enrique Sosa, se espera que Ejército Mexicano inicie su producción en serie a partir de 2026, lo que permitiría sustituir gradualmente la adquisición de drones extranjeros, reduciendo costos y fortaleciendo la capacidad operativa nacional.

El desarrollo de Quetzal ha involucrado a unos 20 estudiantes y 10 profesores de la UNAQ, junto con especialistas de Sedena y del Centro de Innovación y Desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana (CIDEFAM).