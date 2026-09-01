Sheinbaum ‘lanza flores’ a Harfuch y nuevo Poder Judicial en informe: ‘Seguridad es fruto de la justicia’

Sheinbaum destacó que el Gobierno de México seguirá colaborando con EU, pero sin traicionar los principios de soberanía e independencia.

El Gabinete de Seguridad y el nuevo Poder Judicial fueron reconocidos por la presidenta Claudia Sheinbaum en su Segundo Informe de Gobierno al destacar la reducción en los indices de violencia.

Desde el Patio de Honor de Palacio Nacional, la mandataria destacó que su equipo de trabajo logró una disminución de 51 por ciento en homicidios dolosos, “lo que equivale a 44 homicidios menos cada día”.

“Julio tuvo el promedio diario más bajo desde hace 11 años en lo que va de 2026, y el promedio diario de delitos de alto impacto bajó 54 por ciento respecto a 2018″, mencionó.

Fue en este punto que la presidenta Sheinbaum hizo una pausa para reconocer a los integrantes del Gabinete de Seguridad:

“Un agradecimiento por el trabajo permante durante estos dos años para poder alcanzar estos resultados”, declaró.

Los secretarios de Seguridad, Defensa, Marina y Gobernación no han sido ‘tocados’ en el proceso de cambios del Gabinete de Sheinbaum, mientras que Luisa María Alcalde es la integrante más reciente pues se incorporó como consejera jurídica en abril de este año.

La presidenta añadió que la “seguridad es fruto de la justicia”, momento que tomó para reconocer el cambio en el nuevo Poder Judicial elegido en 2025.

“Se nota la diferenncia entre el pasado y el presente”, destacó. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue renovado casi por completo tras las elecciones de 2025.

Las únicas ministras del anterior pleno que conservaron sus puestos fueron Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz, todas propuestas en su momento por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Segundo Informe de Gobierno: ¿Cuántos objetivos prioritarios fueron capturados?

207 líderes de grupos delictivos, reportó la presidenta Sheinbaum. Apenas en el último día de agosto, el Gabinete de Seguridad reportó la muerte de ‘R5′ y/o ‘El Wicho’, líder del Cártel de los Reyes, durante un operativo en Michoacán.

Durante los dos años de Gobierno de Sheinbaum, las autoridades han decomisado 32 mil 824 armas de fuego y 519 toneladas de droga.

Como parte de las acciones contra la producción de drogas sintéticas, también fueron desarticulados y desmantelados 2 mil 725 laboratorios clandestinos y áreas de concentración utilizadas para la elaboración de metanfetaminas.

Sheinbaum también destacó el avance del programa Atención a las Causas con 665 Ferias de Paz, en las cuales se brindaron más de un millón de atenciones a la población.

Las ferias se concentraron especialmente en distintos territorios considerados prioritarios, entre ellos 10 municipios de Michoacán; Cuautla, Morelos; Culiacán, Sinaloa; La Montaña de Guerrero.

En estas zonas también se implementaron programas y actividades dirigidos principalmente a jóvenes y comunidades, como Jóvenes Unen al Barrio, Jóvenes Construyendo el Futuro, las Preparatorias Margarita Maza, la construcción de Centros Deportivos México Imparable, Boxeando por la Paz, conciertos y actividades deportivas.