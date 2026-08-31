Colegio Nacional del Notariado Mexicano da reconocimiento a Rosa Icela Rodríguez por su apoyo

El Colegio Nacional del Notariado Mexicano (CNNM), representado por el presidente del Consejo Directivo, Not. Ricardo Vargas, encabezó la entrega del reconocimiento que realizó el CNNM a la labor de la secretaria de Gobernación, Lic. Rosa Icela Rodríguez, en el marco del arranque de la XXIV Campaña Nacional “Septiembre Mes del Testamento”. En el pódium estuvieron presentes el subsecretario de Gobernación, Lic. Cesar Yáñez; la subsecretaria de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos, Lic. Rocío Bárcena; el titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la secretaría de Gobernación, Mtro. Bernardo Valle Monroy; la secretaria del Interior del CNNM, Not. Ana Lilia Porras; y el presidente de la Comisión de Gobernación del CNNM, Not. Francisco Corona Núñez.

El CNNM reconoce a la secretaria de Gobernación, Lic. Rosa Icela Rodríguez, por su invaluable apoyo, firme compromiso y ejemplar colaboración con el CNNM, expresando gratitud por su respaldo en la modernización de procesos notariales, así como por su destacado liderazgo e impulso a la función notarial, que han sido fundamentales para fortalecer la cultura testamentaria, garantizar la certeza y seguridad jurídica del patrimonio familiar y consolidar el Estado de Derecho en beneficio del pueblo de México.

La XXIV Campaña Nacional “Septiembre Mes del Testamento”, promueve la cultura del testamento para otorgar tranquilidad, certeza y seguridad jurídica al patrimonio de las familias mexicanas. Asimismo, busca la reducción significativa en el costo de los honorarios notariales y extensión en los horarios de atención de las notarías durante todo el mes. El testamento funciona como una herramienta de prevención y armonía familiar, garantizando que se hereden bienes y paz en vez de problemas legales. La certidumbre jurídica sobre los bienes contribuye a la atención de las causas de la violencia y al fortalecimiento del tejido social.

La XXIV Campaña Nacional “Septiembre Mes del Testamento” resalta la función social del Notariado Mexicano y la colaboración con las autoridades en beneficio de las familias mexicanas.