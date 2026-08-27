Terry Cole, jefe de la DEA, agradece a García Harfuch hospitalidad con su equipo: ‘Somos amigos’

Terry Cole y Omar García Harfuch estuvieron en Argentina en una conferencia sobre la seguridad en la región. (Foto: DEA / X)

El jefe de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Terry Cole, agradeció al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, por la hospitalidad en México con los agentes de EU y aseguró que son amigos.

En una entrevista conjunta, el jefe de la DEA informó que “Omar y su equipo recibieron a agentes de la DEA que trabajan en México”.

“Eso dice mucho de su compromiso y también dice mucho de la hospitalidad que nos proveen cuando estamos ahí”, agregó.

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