¿Reportar migrantes o perder fondos de seguridad alimentaria? La nueva presión de Trump a los estados

El Gobierno de Trump amplió la obligación de los estados de EU para reportar a migrantes indocumentados al DHS bajo amenaza de perder fondos. (Casa Blanca).

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adoptó una nueva interpretación jurídica destinada a obligar a los estados a colaborar en materia de migración o arriesgarse a perder fondos de seguridad alimentaria.

La nueva interpretación, dada a conocer este miércoles, requiere que los estados reporten al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) la presencia de inmigrantes indocumentados; de lo contrario, corren el riesgo de perder fondos federales de los programas de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés) y de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

Los dos programas son parte vital de la red de seguridad para familias de bajos ingresos, así como para residentes ancianos y discapacitados en Estados Unidos.

La anterior opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia, que data de 1998, establecía que sólo aquellas agencias estatales específicas que administraban los programas de TANF y SSI estaban obligadas a proporcionar información a las autoridades federales de migración.

Trump endureció su política migratoria y condicionará fondos federales a que los estados reporten la presencia de migrantes indocumentados. (Cuartoscuro). (Manuel Sánchez)

El Departamento de Justicia pide que fondos solo ayuden a los estadounidenses

La revisión del Departamento de Justicia ha ampliado la obligación de reportar a las personas indocumentadas a todos los estados y no solo a las dependencias, subrayó la dependencia en un comunicado.

En ese sentido, el fiscal adjunto T. Elliot Gaiserranjeros dijo que los fondos públicos destinados a ayudar a los estadounidenses vulnerables no deben fomentar “de manera perversa” la entrada irregular al país, sino más bien reforzar las leyes y las fronteras.

El nuevo dictamen constituye la señal más reciente de la política de mano dura de la Administración Trump en materia de migración. Se espera que el dictamen sea rebatido en los tribunales, que en el pasado han anulado otros intentos similares para presionar a estados y ciudades