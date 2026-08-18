Donald Trump ‘amedrenta’ a migrantes mexicanos: EU los deporta a Guatemala y Honduras, revelan funcionarios

El gobierno de Donald Trump tiene una nueva estrategia contra la migración: deportar a los migrantes mexicanos a Guatemala y Honduras.

Aunque México ha aceptado el regreso de todos los ciudadanos, estas deportaciones “discretas” buscan “disuadir la migración ilegal procedente de México”, de acuerdo con testimonios de dos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional de EU obtenidos por CBS.

Los funcionarios, bajo anonimato, explicaron que van cientos de migrantes mexicanos trasladados por EU a otros países en los últimos meses, sin precisar una cifra exacta, pero con la certeza de que hay una supuesta intención ‘oculta’ por el gobierno de Donald Trump.

¿Qué pretende Donald Trump con enviar a migrantes mexicanos a Guatemala y Honduras?

Expertos en política migratoria afirman que las deportaciones de mexicanos de EU a Honduras y Guatemala es una medida sin precedentes.

“Esto es casi totalmente punitivo”, afirmó Adam Isacson, investigador de la Oficina de Washington para América Latina, quien agregó que Estados Unidos logra, con esta medida, dificultar que nuevamente crucen la frontera estadounidense y “enviar un mensaje directo”.

“El objetivo es el mismo que enviarlos a Ecuador, África o cualquier otro lugar: dar a conocer las dificultades, asegurarse de que la gente sepa que esta es una posible consecuencia de permanecer indocumentado en Estados Unidos y animar a la gente a deportarse voluntariamente”, declaró Isacson a CBS.

Deportaciones de mexicanos a Guatemala y Honduras: ¿Qué dicen los gobiernos de México y EU?

Que Estados Unidos prefiera trasladar a migrantes mexicanos a otros países que no son sus vecinos incluso podría contradecir lo dicho a lo largo del año pasado, cuando Tom Homan, ‘zar’ de la frontera con México, declaró que la administración Trump carecía de presupuesto para una deportación masiva de migrantes, esto, en parte, por los costos de los traslados.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mencionó en un comunicado a la CBS que México “acepta el retorno de todos sus nacionales. Por lo tanto, rechaza la deportación de ciudadanos mexicanos a terceros países y no tiene ningún acuerdo vigente en ese sentido”.

Aunque la administración Trump amplió las deportaciones a los llamados “terceros países”, normalmente la medida aplica para deportar a migrantes originarios de naciones como Cuba, que limitan o rechazan las deportaciones estadounidenses, o cuando los migrantes obtienen protección legal contra su retorno a su país de origen.

Sin embargo, México históricamente ha aceptado las deportaciones de sus ciudadanos, y las de personas de otros países de Latinoamérica.

Estados Unidos también respondió a la CBS sobre las deportaciones de mexicanos a otros países y no negó la medida, sino que un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional declaró que el gobierno “está utilizando todas las opciones legales para llevar a cabo la mayor operación de deportación de la historia, tal como prometió el presidente Trump”.

Con información de CBS.