¿Quién es el millonario venezolano que ayudó a Trump a cerrar acuerdos petroleros tras salida de Maduro?

El petróleo venezolano es clave para la estrategia energética de Trump y Estados Unidos.

Un magnate venezolano que amasó una fortuna vendiendo turbinas eléctricas y extrayendo petróleo se ha convertido en una figura clave del gobierno de Trump para impulsar acuerdos bajo la política de “Estados Unidos primero” con empresas estadounidenses favorecidas, mientras Washington busca ampliar su influencia en Venezuela y sus abundantes recursos naturales.

Alejandro Betancourt, un empresario de historial controvertido que controla al principal productor independiente de petróleo de Venezuela, ayuda al gobierno de EU a identificar activos energéticos prometedores, evaluar obstáculos operativos y establecer contactos dentro de la industria, según personas familiarizadas con su papel.

Betancourt ayuda a impulsar una estrategia de EU para atraer a petroleras independientes estadounidenses más pequeñas, ante la reticencia de las grandes compañías del sector a invertir en Venezuela. En los últimos meses se han alcanzado varios acuerdos preliminares con empresas como Lionheart Capital y Pacific Coast Energy, conocida como PCEC.

El reporte de Bloomberg sobre Betancourt se basa en entrevistas con sus socios comerciales, funcionarios gubernamentales y asesores familiarizados con su trabajo. Estas personas solicitaron el anonimato porque no querían ser identificadas al hablar de asuntos confidenciales, temían represalias o no estaban autorizadas a hacer declaraciones públicas sobre el tema.

El creciente papel del magnate refleja los esfuerzos de Washington por impulsar la inversión de empresas estadounidenses en el petróleo venezolano, con una meta de 100 mil millones de dólares, en un país que el presidente Donald Trump describe como el estado número 51.

Más de siete meses después de que EU capturara a Nicolás Maduro, respaldara a su sucesora y declarara a Venezuela abierta a los negocios, los grandes acuerdos petroleros siguen sin concretarse por las difíciles negociaciones con Petróleos de Venezuela SA y las restricciones de las sanciones.

Sin licitaciones competitivas, el avance de los acuerdos es poco transparente. Esa situación le ha dado a Betancourt una enorme influencia en los círculos petroleros venezolanos, dijeron las personas, pese a años de investigaciones en Europa, Estados Unidos y Venezuela por presunta corrupción, lavado de dinero y fraude fiscal. Betancourt ha negado haber cometido irregularidades y no ha sido acusado formalmente de un delito.

Hasta hace poco, Betancourt evitaba pisar territorio estadounidense debido a su preocupación por la investigación en EU, según personas familiarizadas con el asunto.

Alejandro Betancourt, el empresario que ayudó a Trump a cerrar acuerdos petroleros en Venezuela

El propio Betancourt también es uno de los principales actores petroleros de Venezuela. Su empresa North American Blue Energy Partners, o NABEP, extrae alrededor de 200 barriles de crudo diarios de campos situados en torno al lago de Maracaibo y la Faja del Orinoco, según una persona familiarizada con el asunto. Eso la convierte en el segundo mayor productor del sector privado de Venezuela, detrás de Chevron.

La semana pasada, una parte vinculada a Betancourt acordó comprar la participación minoritaria de Harry Sargeant III en NABEP, según personas familiarizadas con la transacción. Sargeant, un magnate petrolero de Florida, había sido criticado por figuras de la oposición venezolana y aliados de Estados Unidos por presuntamente apuntalar a Maduro.

Poco después de la firma del acuerdo, el Departamento del Tesoro notificó al abogado de Sargeant que había bloqueado los activos de su sociedad holding extraterritorial.

Betancourt declinó hacer comentarios. No fue posible contactar a Sargeant por teléfono ni por correo electrónico para solicitar comentarios a través de su sociedad holding Global Oil Management Group.

Betancourt, que cuenta con amigos influyentes en Caracas, Washington y Moscú, comenzó recientemente a viajar con frecuencia desde su residencia en Londres a Venezuela, según personas familiarizadas con su agenda.

Mantiene reuniones habituales con altos funcionarios, entre ellos la presidenta interina respaldada por EU, Delcy Rodríguez, y su asesor de política exterior, Félix Plasencia. También organizó una cena para una delegación del Congreso estadounidense, según personas con conocimiento de esos encuentros.