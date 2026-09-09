Vinculan a proceso a Diego Sebastián ‘N’ por multihomicidio en Atizapán: ¿Qué sigue en el caso de ‘Honas’ Meléndez?

Esta fue la resolución de la audiencia en contra del presunto asesino de 'Honas' Meléndez. (Foto: Créditos Cuartoscuro)

Diego Sebastián ‘N’ y Gerardo ‘N’, señalados por su presunta participación en el asesinato de Jonathan ‘Honas’ Meléndez y de su familia, fueron vinculados a proceso en una audiencia en los juzgados de Barrientos, en Tlalnepantla, Estado de México.

La audiencia tuvo como objetivo determinar si existían los elementos suficientes para vincular a proceso a ambos imputados por los hechos ocurridos en un domicilio de Atizapán de Zaragoza, donde también fueron asesinadas Ana Paula, esposa del tecladista de Camilo Séptimo; Sofía, hija de la pareja, y Aleyda Romero, quien trabajaba con la familia.

Diego Sebastián 'N' es el principal sospechoso del asesinato del músico Jonathán Meléndez y su familia. (Foto: Cuartoscuro) (Fotografía Cortesía)

¿Qué pasó en la audiencia del caso del asesinato de ‘Honas’ Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo?

Una jueza de control vinculó a proceso a Diego Sebastián ‘N’ y Gerardo ‘N’ por su probable participación en el multihomicidio de Jonathan Meléndez, Ana Paula —quien tenía aproximadamente cuatro meses de embarazo—, Sofía y Aleyda Romero.

Las autoridades investigan a los dos hombres por los delitos de homicidio calificado, interrupción del embarazo y maltrato de los seres sintientes, este último al haber ejecutado además a la mascota de la familia, una perrita llamada Nala.

Como medida cautelar, ambos imputados se quedan en prisión preventiva en el penal de Barrientos, la cual fue dictada desde el pasado 5 de septiembre.

La jueza dio además cuatro meses para realizar la investigación complementaria y esclarecer los hechos ocurridos el 1 de septiembre en un departamento de Zona Esmeralda en el municipio mexiquense, donde fueron hallados los cuerpos de las víctimas y a un menor con vida que se habría escondido durante el ataque, quien fue identificado como hijo del músico.

Diego Sebastián “N” es el principal presunto implicados en el multihomicidio de Atizapán, donde asesinaron a Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, su esposa embarazada, su pequeña hija de 3 años, una joven trabajadora y su mascota. (Foto: Cuartoscuro) (Crisanta Espinosa Aguilar)

¿Por qué asesinaron a Jonathan ‘Honas’ Meléndez y a su familia? Esto sabemos

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía del Estado de México, Diego Sebastián ‘N’ y Gerardo ‘N’ supuestamente buscaban una cartera fría (dispositivo para almacenar criptomonedas sin conectarse a la web) que, según sus indagatorias, contenía millones de dólares.

La Fiscalía señaló que Diego Sebastián ‘N’, quien tenía una relación de sociedad comercial con Jonathan Meléndez, habría prometido entregar 2 millones de pesos a Gerardo ‘N’ como recompensa por ayudarlo a conseguir los recursos.

Según la versión presentada por las autoridades, la búsqueda de las criptomonedas habría llevado a los imputados a decidir que no dejarían testigos del desfalco.

La Fiscalía también señaló que Jonathan Meléndez habría advertido a uno de los presuntos responsables que otras personas sabían que se encontraban en el domicilio.

¿A cuántos años de prisión podrían ser sentenciados Diego Sebastián ‘N’ y Gerardo ‘N’?

En caso de que sean declarados culpables, los imputados podrían enfrentar distintas penas de prisión por los delitos que les atribuye la Fiscalía.

De acuerdo con la información presentada por las autoridades, el delito de homicidio calificado podría alcanzar una pena de entre 25 y 70 años de prisión por cada víctima, mientras que la interrupción del embarazo y el delito relacionado con la muerte de la mascota también podrían implicar penas adicionales.