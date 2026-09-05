¿Qué es una caja fría de Bitcoin que presuntamente buscaba el asesino del tecladista de Camilo Séptimo?

Una cartera fría y millones de dólares en Bitcoin: la pista que reveló la Fiscalía del Edomex. (Cuartoscuro)

La Fiscalía General del Estado de México reveló nuevos detalles sobre el objetivo de Diego Sebastián ‘N’, presunto homicida de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo; su esposa embarazada, Ana Paula; su hija, Sofía Aleyda, y la trabajadora doméstica.

De acuerdo con la investigación, Diego buscaba en la casa de la familia una “caja fría con cantidades millonarias de dólares en bitcoins”.

Mientras Diego y su cómplice Gerardo ‘N’ buscaban el dispositivo, señala la Fiscalía, Jonathan Meléndez los amenazó con que otras personas sabían que estaban ahí: “Te voy a chingar, ya todos te vieron”.

La advertencia del tecladista habría llevado al presunto asesino a ‘no dejar testigos’ y masacró a la familia en el lugar para después huir. Las autoridades no confirmaron si los detenidos lograron su objetivo.

¿Qué es una cartera fría y para qué sirve en el mundo de las criptomonedas?

Una ‘caja fría’, mejor conocida como cartera fría, es un dispositivo que surgió con el mundo de las criptomonedas.

Se trata de un dispositivo para almacenar criptomonedas que permanece completamente desconectado de internet. Los propietarios solo necesitan una contraseña para acceder a estos activos digitales.

En términos simples, podría compararse con una caja fuerte, ya que los ciberdelincuentes no pueden acceder a ella con facilidad. Es una forma de reducir el riesgo de un hackeo en comparación con las cuentas que permanecen en línea.

¿Cómo funciona una ‘cold wallet’ de criptomonedas?

Actualmente existen billeteras frías del tamaño de una USB que generan y guardan las claves en un chip aislado.

Cuando el propietario busca enviar fondos, la operación debe confirmarse físicamente con botones del propio dispositivo antes de que la transacción pase a la computadora o al celular.

La promesa incumplida de Diego ‘N’

Las autoridades mexiquenses aseguran que Diego Sebastián ‘N’ prometió el pago de 2 millones de pesos a Gerardo ‘N’ después de cometer el delito.

El cómplice se encargó de comprar un desarmador plano, uno de cruz, dispositivos electrónicos, cinchos grandes, guantes negros y cubrebocas. Algunos de estos artículos fueron utilizados para maniatar a las personas e intentar cubrir sus rostros.

La ayuda de Gerardo ‘N’ sería bien recompensada; sin embargo, ambos fueron detenidos por las autoridades en menos de 24 horas después del multihomicidio.

Bajo estos indicios, Gerardo ‘N’ es señalado como cómplice del delito y enfrentará cargos. Por cada una de las cuatro víctimas de homicidio calificado, los investigados podrían recibir entre 25 y 70 años de prisión, de acuerdo con la Fiscalía del Estado de México.