Auto baleado explota en Taxco, Guerrero: Reportan 2 adultos y un niño heridos

Un auto explotó en Taxco, Guerrero, la mañana de este miércoles 9 de septiembre, en un hecho que dejó tres personas heridas, incluido un menor de edad.

Según las autoridades, la explosión ocurrió cerca de las 8:00 horas sobre la carretera Taxco-Iguala, en la comunidad de Capilintla, cuando el automóvil color blanco explotó.

El impacto de la explosión del auto baleado alcanzó a otro auto que circulaba en la zona y en el que viajaban tres personas, mismas que fueron hospitalizadas. Además, rompió vidrios de puertas y ventanas, además de otros daños en al menos cuatro casas.

Los vecinos llamaron a las autoridades, que desplegaron un operativo entre militares y trabajadores de Protección Civil de Guerrero para revisar el auto.

Fiscalía de Guerrero investiga explosión en Taxco

La Fiscalía de Guerrero informó que, tras la explosión dio aviso a peritos en materia de química forense y explosivos, además de la Policía Investigadora Ministerial.

Ellos realizarán el procesamiento del lugar, la recolección de indicios y las investigaciones correspondientes.

El ataque no ha sido atribuido a ningún cártel que opera en Guerrero. Además, Fidel Urcina, director de Protección Civil en Taxco, declaró a medios locales que la explosión se habría provocado por un “artefacto explosivo casero”, según testimonios recogidos por El Sur Acapulco.

La explosión ocurre una semana después del ataque con un coche bomba en Zacatecas, frente a la comandancia de Ojocaliente.

Dicho ataque fue atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y dejó a 11 personas heridas y dañó 40 inmuebles, supuestamente como represalia tras la detención de uno de sus liderazgos en la zona, llamado William ‘N’, operador criminal de 18 años.

El detenido es señalado de presuntamente agredir a policías entre los límites de Aguascalientes y Zacatecas.

Para la explosión en Taxco, se desconoce si hubo un objetivo directo y a quién le pertenecía el auto, además de las marcas de balas de armas de fuego.

Con información de Quadratín y El Sur Acapulco.