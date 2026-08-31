‘Es normal’: Monreal señala que ataque con coche bomba en Zacatecas fue por combate al crimen organizado

Ricardo Monreal aseguró que reacciones como el cochebomba de Ojocaliente, Zacatecas, son normales por la lucha contra la delincuencia. (Foto: Cuartoscuro)

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, y exgobernador de Zacatecas, Ricardo Monreal, aseguró que en el estado que actualmente gobierna su hermano David, el combate a la delincuencia provoca respuestas del crimen que son “normales”, como el ataque con coche bomba en Ojocaliente de este domingo 30 de agosto.

“Es normal en un momento en el que se está combatiendo frontalmente al crimen y a la delincuencia organizada. Señal clara que se está combatiendo a fondo el crimen”, dijo Monreal a medios de comunicación, este lunes.

El diputado coordinador de Morena aseguró que su hermano David Monreal, al que conoce muy bien, garantizará que la estrategia de combate a la delincuencia organizada se mantendrá para obtener mejores resultados.

Asimismo, Monreal sentenció que el actual gobernador de Zacatecas no va a ceder en materia de seguridad y se irá a fondo contra los delincuentes; en tanto que lamentó las muertes que la violencia ha dejado en la entidad.

“Lo que se lamenta son las pérdidas de vidas humanas o heridos, entiendo que hoy hay toda la concentración de fuerzas armadas y de inteligencia en Zacatecas.

“Creo que se trasladó el delegado regional, comandante de la zona y van a dar con los responsables de esta horrenda actividad ilegal, actividad criminal2, dijo.

¿Cómo fue el ataque con coche bomba en Zacatecas?

Durante la noche del domingo 30 de agosto, la explosión de un coche bomba frente a las instalaciones de Seguridad Pública del municipio de Ojocaliente, Zacatecas, dejó siete personas lesionadas, entre ellas una policía municipal.

La detonación también provocó daños en 11 vehículos particulares, dos patrullas y edificios ubicados en las inmediaciones, por lo que el Ayuntamiento suspendió clases y la atención al público en oficinas municipales como medida preventiva.

El ataque se dio en medio de la Feria Regional de la Tuna y de la Uva 2026, la cual iba a celebrar la coronación de su reina, pero todos las actividades fueron canceladas como medida preventiva.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que las instituciones que lo integran colaboran con las autoridades estatales en las investigaciones por la agresión con un artefacto explosivo contra la Comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente.