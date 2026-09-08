Más ‘combustible’ para Mexicana de Aviación: Hacienda propone 881 mdp para la aerolínea en 2027

Mexicana no ha alcanzado los niveles de operación ni de ocupación planteados por la propia paraestatal.

La Aerolínea del Estado Mexicano requerirá al menos 881 millones de pesos para su funcionamiento durante el año siguiente, proyecta la Secretaría de Hacienda en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027.

En el Paquete Económico, presentado esta tarde ante el Congreso, la Secretaría de Hacienda solicitó ocho veces más recursos de los que se aprobaron durante el Presupuesto correspondiente a este año.

Cabe señalar que Mexicana de Aviación, controlada por el ejército, recibió durante este año un aumento de 22 veces el presupuesto aprobado para este ejercicio fiscal, por lo que en comparación con esa cifra, lo solicitado en el PPEF del 2027 representa apenas un cuarto de los recursos modificados para el año en curso.

Según la Carta de Motivos que acompaña al proyecto de presupuesto, Mexicana continuará consolidándose con la adquisición de aeronaves “a fin de que amplíe su flota, aumente su capacidad y consolide su competitividad como una opción segura y eficiente”.

Como ha informado El Financiero, los recursos para la compra de 20 aeronaves Embraer sí han provenido del presupuesto, pero se han canalizado a través de un fideicomiso, por lo que la necesidad de recursos del erario para la operación de la aerolínea es mayor.

Mexicana no ha alcanzado los niveles de operación ni de ocupación planteados por la propia paraestatal, además de que continúa perdiendo recursos trimestralmente.

Mexicana de Aviación contempla la incorporación de 20 aeronaves Embraer a su flota. (Michael Balam Chan)

Trenes de pasajeros, entre las mayores inversiones de 2027

La inversión en infraestructura ferroviaria continuará siendo uno de los rubros que mayores recursos necesitarán del erario durante el 2027. Ante ello, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) plantea un gasto de 150 mil 875 millones de pesos para continuar el despliegue de trenes en todo el país.

De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027, el desarrollo de nuevos ferrocarriles de pasajeros es uno de los rubros que mayor cantidad de recursos captaría durante el siguiente año, situándose por solo por debajo las inversiones del sector energético y del presupuesto necesario para la producción de petrolíferos.

El objetivo heredado a la actual administración estima la construcción de 3 mil kilómetros de vías férreas para el transporte de pasajeros que permitirá conectar al país a través de este tipo de movilidad masiva.

Los primeros trenes en desarrollarse se encuentran en las regiones centro y occidente, en donde el gobierno federal, con apoyo de las Fuerzas Armadas, avanza en la construcción de tendidos férreos para conectar a la Ciudad de México con Pachuca, Hidalgo, así como para enlazar la capital del país con Querétaro.

Según estimaciones de la propia federación, se requerirán más de 1.3 billones de pesos de inversión pública acumulada para la puesta en marcha de la totalidad de las rutas proyectadas.

El Gobierno de México tiene como meta construir 3 mil kilómetros de nuevas vías para trenes de pasajeros. (Presidencia)

Las cuatro etapas del plan ferroviario de México

El plan ferroviario fue estructurado en cuatro etapas estratégicas: la primera incluye 785 kilómetros de nuevas vías, enfocadas en los trayectos Ciudad de México-Pachuca y Ciudad de México-Querétaro.

La segunda fase contempla el desarrollo de 910 kilómetros de vías férreas para trenes de pasajeros que conecten a Querétaro con San Luis Potosí, a Mazatlán con Los Mochis, en Sinaloa, y a Irapuato con Guadalajara.

La tercera etapa, la más amplia por la cobertura de sus tramos, prevé construir mil 145 kilómetros de vías para conectar el occidente con el norte del país, incorporando frecuencias entre Guadalajara y Tepic, San Luis Potosí y Saltillo, así como Guaymas-Hermosillo y Los Mochis-Guaymas.

Finalmente, la última etapa, que comenzará a ser desarrollada en 2028, implicará el despliegue de 552 kilómetros de vías férreas para unir a Tepic con Mazatlán, así como a Hermosillo con Nogales.