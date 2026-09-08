Hacienda ve crecimiento del PIB de México de entre 1.5 y 2.5% para 2027: ¿En qué se basa?

Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público, entregó el paquete económico para el el ejercicio fiscal 2027 a Raúl Bolaños-Cacho, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, evento realizado en el Salón Legisladores de la República del Recinto Legislativo de San Lázaro. (Cuartoscuro: Mario Jasso).

La economía de México crecerá entre 1.5 y 2.5 por ciento en 2027, indicó Édgar Amador, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el marco de la entrega del Paquete Económico 2027 en San Lázaro.

“México enfrenta un entorno internacional complejo, el entorno global ha estado marcado por mayores precios de los energéticos que han elevado a las presiones inflacionarias y generado revisiones a la baja en los perspectivas de crecimiento de algunas economías. Sin embargo, México ha mantenido una inflación estable y ha continuado creciendo. En el segundo trimestre de 2026, el PIB creció 1.9 por ciento anual con cifras desestacionalizadas y registró su mayor avance trimesteral desde el primer trimestre de 2022. Con esta base sólida, se estima que la economía mexicana crecerá entre 1.5 y 2.5 por ciento en términos reales durante 2027″, indicó el Secretario de Hacienda.

Este documento fue presentado en el Congreso de la Unión en un contexto de desaceleración económica, ingresos con escaso crecimiento y cada vez mayor presión sobre las finanzas públicas. En abril, la SHCP había estimado que para 2027 el crecimiento de México sería de entre 1.9 y 2.9 por ciento.

“Para 2027 seguiremos con la ruta de consolidación fiscal. Se proyecta un déficit de de 3.9 por ciento del PIB, cifra consitente con una politica fiscal sostenible”, explicó.

De acuerdo con el Paquete Económico 2027, los ingresos tributarios alcanzarán un máximo histórico de 15.9 por ciento del PIB, sin crear nuevos impuestos.

“Este resultado se apoyará en una mayor eficiencia recaudatoria, el combate a la evasión, la elusión y las empresas que facturan operaciones simuladas. Con ello, el Estado contará con mayores recursos para financiar bienestar, infraestructura y desarrollo productivo”, subrayó la secretaría en un comunicado.

Edgar Amador recordó que es el tercer paquete que se entrega bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinba Pardo y afirmó que refleja la ruta que el gobierno de México seguirá para conducir la política económica durante el próximo año.

“Ruta que parte de una distinción fundamental del proyecto de nación que hemos construido desde el inicio de la cuarta transformación. Los recursos públicos deben estar al servicio de la gente y del desarrollo del país”, indicó.

El funcionario federal recordó que entre 2018 y 2024, 13.4 millones de personas salieron de la pobreza.

“Por eso el gasto público tiene una doble responsabilidad. Construir bienestar hoy y elevar la capacidad para crecer mañana. Esto significa seguir fortaleciendo el acceso efectivo a derechos como la salud, la educación y la vivienda. Significa también reducir las desigualdades que durante décadas habían limitado el desarrollo de millones de personas y regiones del país”, añadió.

Hacienda busca impulsar inversiones en el país

Edgar Amador remacró que la administración de Claudia Sheinbaum tiene el objetivo de potenciar el crecimiento de México.

“Para lograrlo continuaremos incrementando la inversión en infraestructura a través del despliegue de una agenda amplia de inversión pública en sectores estratégicos como energía, transporte, logística, salud, agua y educación. (...) Nuestra visión del papel del Estado en el desarrollo económico es un Estado que orienta, pero que también impulsa y que genera las condiciones para que el desarrollo llegue a todos”, señaló.

La SHCP detalló que el Plan México será “uno de los principales motores de esta estrategia”. Indicó que a través de incentivos y desarrollo de proveedores, se buscará movilizar inversión privada, aumentar el contenido nacional de la producción, fortalecer las cadenas de suministro y generar empleos de mayor valor agregado.

“Entre 2026 y 2030, la inversión pública y mixta alcanzará 5.7 billones de pesos en infraestructura para energía, agua y transporte, así como de financiamiento”, apuntó la dependencia.