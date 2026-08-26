No te dé pena la cruda: Bares aportan 3 mil 800 mdd al año a la economía mexicana

La cifra refleja el valor que los ciudadanos otorgan a los beneficios comunitarios que estos recintos ofrecen. (Foto: Cuartoscuro)

Los más de 30 mil bares ubicados a lo largo y ancho del país aportan dos mil 700 millones de dólares (mdd) al año a la economía mexicana, además de generar 500 millones de billetes verdes a la recaudación fiscal de los diferentes niveles de gobierno, reveló el estudio The Impact of Bars on Local Economies, Community & Connection.

De acuerdo con el reporte elaborado por Oxford Economics en colaboración con AB InBev, empresa de la que forma parte Grupo Modelo, existe un tercer impacto económico inducido, el cual asciende a 600 millones de dólares, resultado del gasto que realizan los trabajadores del sector con los ingresos que perciben.

“Los resultados de este estudio ofrecen una nueva visión sobre el papel de los bares y muestran cómo detrás de cada establecimiento existe una cadena de valor que genera empleos, actividad económica y recaudación; frente a cada barra, un espacio que millones de personas eligen para convivir y compartir experiencias”, señaló el documento.

¿Cuántos mexicanos visitan un bar al mes?

Además de que el sector sostiene más de 163 mil empleos, se estima que 16.1 millones de mexicanos visitan un bar al menos una vez al mes.

De ellos, el 26 por ciento asiste semanalmente, lo que convierte a estos negocios en espacios de convivencia, socialización y experiencias compartidas.

México, segundo lugar a nivel mundial en valor social generado por el sector

El estudio de Oxford Economics cuantifica este vínculo a través del concepto de “valor social”, estimado en 883.5 millones de dólares anuales para el país.

La cifra refleja el valor que los ciudadanos otorgan a los beneficios comunitarios que estos recintos ofrecen, los cuales no suelen ser registrados por las métricas financieras tradicionales.

Dicha cifra ubica a México en el segundo lugar entre las naciones analizadas en la investigación, que también incluye a Brasil, Corea del Sur, el Reino Unido y Estados Unidos.

Nuestro país solo es superado por Estados Unidos en valor social con 2 mil 700 millones de dólares y se posiciona por delante del Reino Unido (826.9 mdd), Brasil (367.5 mdd) y Corea del Sur (189.2 mdd).

¿Por qué razones visitan los mexicanos los bares?

Más allá de la aportación económica, el 80 por ciento de quienes acuden a un bar en México afirma “sentirse más relajado” tras su visita, mientras que el 75 por ciento señala hallar “un mejor estado de ánimo”.

El 24 por ciento de los mexicanos señala que ver eventos deportivos es una de sus principales razones para visitar un bar, lo que significa el porcentaje más alto entre los países analizados.

“Esta investigación aporta nuevos datos y conocimientos medibles sobre algo que muchas culturas han comprendido desde hace tiempo a través de la experiencia vivida. Los bares no son solo negocios: son instituciones sociales importantes que impulsan la conexión humana y la actividad económica dentro de las comunidades”, concluyó Innes McFee, director general de Oxford Economics.