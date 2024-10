The World’s 50 Best Bars 2024: El mejor bar del mundo está en México

The World's 50 Best reveló su nuevo listado para 2024. (Foto: @50bestbars / @handshake_bar).

¡Es de México y es chilango! The World’s 50 Best Bars 2024 reveló este 22 de octubre su ranking mundial de los mejores sitios para beber en el planeta y Handshake Speakeasy (Ciudad de México) se coronó como el Mejor Bar de Norteamérica 2024 y Mejor Bar del Mundo 2024.

Handshake Speakeasy no podía hacer otra cosa más que seguir subiendo como la espuma de una ‘chela’: en la edición 2023 fue el tercer lugar, antes estuvo en el 11° y un año atrás en el 25°.

The World’s 50 Best Bars es un listado de la editorial británica William Reed Business Media, la cual también tiene su ranking de restaurantes The World’s 50 Best Restaurants. En esta ocasión, la edición 16 se celebró en una ceremonia en vivo en Madrid, España.

La clasificación se realiza con las votaciones y criterios de alrededor de 700 expertos en mixología, periodistas y consultores presentes en 28 regiones.

HANDSHAKE SPEAKEASY también se centra en lo clandestino. (Foto: Instagram / @handshake_bar).

The World’s 50 Best Bars 2024: ¿Cuáles son los mejores bares de México?

Estos son los sitios mexicanos que encontramos en el top 50 internacional:

1. Handshake Speakeasy , Ciudad de México: debutó en la lista de 2021 y en tres años alcanzó la cima.

, Ciudad de México: debutó en la lista de 2021 y en tres años alcanzó la cima. 20. Tlecān , Ciudad de México: nueva entrada.

, Ciudad de México: nueva entrada. 32. Licorería Limantour , Ciudad de México: el año pasado estuvo en el 7° lugar, vivió una caída de 25 lugares, pero sigue en el top 50.

, Ciudad de México: el año pasado estuvo en el 7° lugar, vivió una caída de 25 lugares, pero sigue en el top 50. 48. El Gallo Altanero, Guadalajara: nueva entrada.

Handshake Speakeasy estaba anteriormente en Polanco, pero en 2021 se mudó a la colonia Juárez, el concepto está inspirado en la época de la Prohibición de alcohol, por lo cual el ambiente es de clandestinidad en el espacio Art Déco.

Uno de los cocteles característicos es Matcha Yuzu: whisky, matcha, yuzu y vainilla.

Bohemian Rhapsody y Mexi-Thai, dos clásicos de Handshake Speakeasy Bar. (Facebook / Handshake Speakeasy Bar)

“Handshake se ha hecho famoso en todo el mundo por su inquebrantable hospitalidad y una oferta de cócteles imperdible que juega con sabores y texturas, ideada por el director de bar Eric Van Beek”, destacó el sitio oficial de The World’s 50.

Lista completa de The World’s 50 Best Bars 2024

Adicional al top de The World’s 50 Best Bars 2024, hay un listado extendido del 51-100, en el cual aparen otros cinco:

55. Arca , Tulum: este bar anda ‘vibrando alto’, ya que subió del 60 al top 50.

, Tulum: este bar anda ‘vibrando alto’, ya que subió del 60 al top 50. 83. Baltra Bar , Ciudad de México: este sitio fue el 45° en 2023, ahora descendió 38 posiciones.

, Ciudad de México: este sitio fue el 45° en 2023, ahora descendió 38 posiciones. 87. Rayo , Ciudad de México: desciende 15 puestos, en 2023, fue el 72°.

, Ciudad de México: desciende 15 puestos, en 2023, fue el 72°. 91. Zapote Bar , Playa del Carmen

, Playa del Carmen 93. Hanky Panky, Ciudad de México: una de las salidas más notables del top, ya que cayó 71 lugares, del puesto 22 al 93.

Hanky Panky está inspirado en los bares ocultos durante la prohibición, salió del top 50 en el listado de 2024. (Foto: Instagram / @hankypankydf).

Esta es la lista completa: