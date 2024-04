Es mexicano y chilango: ¿Cuánto cuesta ir al reconocido ‘Mejor bar de Norteamérica 2024′?

En el top 5 de 'North America's 50 Best Bars 2024' hay dos bares capitalinos, el mejor está ubicado en la calle Amberes. (Foto: Instagram / @handshake_bar).

Por la vasta oferta gastronómica en Ciudad de México no es extraño que varios de sus lugares aparezcan constantemente entre las mejores selecciones internacionales. Algo similar sucedió el año pasado, cuando tres restaurantes de la capital fueron nombrados en el ranking The World’s 50 Best Restaurants: Rosetta (49), Pujol (13) y Quintonil (9) aparecieron orgullosamente. Esta vez, un bar chilango es el protagonista de una selección de bares para disfrutar de unos buenos cócteles.

El Handshake Speakeasy no solo fue reconocido como el mejor de Norteamérica en el 2024, está en el top 3 del mundo del ranking vigente que fue publicado en octubre.

En la clasificación North America’s 50 Best Bars 2024 compiten de cerca lugares de Vancouver, Montreal, Los Ángeles, Nueva York, Chicago y otras ciudades igualmente turísticas, pero es una buena noticia no tener que ir tan lejos para comprobarlo.

¿Cuál es el bar capitalino que encabeza la lista de mejores bares de Norteamérica?

El Handshake Speakeasy fue el mejor calificado en este listado y más les vale estar preparados para la cantidad de gente que querrá visitarlo en próximos días con la intención de descubrir que lo hace tan especial.

Esta es la competencia de este lugar ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, el top 5 de bares en Norteamérica 2024, publicado este mes:

Handshake Speakeasy (CDMX) Superbueno (Nueva York) Overstory (Nueva York) Martiny’s (Nueva York) Rayo (CDMX)

bar El bar 'Handshake speakeasy', ubicado en Ciudad de México, está entre los mejores del mundo. (Foto: Instagram / @handshake_bar).

Esta fue la competencia en el top 5 de bares del mundo 2023, publicado en octubre pasado:

Sips (Barcelona) Double Chicken Please (Nueva York) Handshake speakeasy (CDMX) Paradiso (Barcelona) Connaught Bar (Londres)

¿Cuánto cuesta beber en el ‘Handshake Speakeasy’, el mejor bar de Norteamérica?

La experiencia del Handshake Speakeasy se “vende” a sus clientes con el calificativo de “bar clandestino” y un menú de cocteles de alta gama. Las reservaciones regulares se atienden en la planta alta, pero en la planta baja cuentan con otra ambientación y una oferta de bebidas más exclusiva llamada Compromiso.

Además de servir cervezas y una línea de bebidas llamadas tea champagne, una selección de té infusionados en frío y carbonatados sin alcohol, preparan cocteles mini y versiones novedosas de las bebidas clásicas.

Menú ‘Handshake’

Chica de humo: Tequila ahumado, bebida de tomate ahumado, agua mineral, por 200 pesos

Tequila ahumado, bebida de tomate ahumado, agua mineral, por 200 pesos El Santo: Bacardí Carta Blanca, hoja santa, cítricos, por 200 pesos

Bacardí Carta Blanca, hoja santa, cítricos, por 200 pesos Niña fresa: Tequila blanco, vainilla y jarabe fresa-lychee

Tequila blanco, vainilla y jarabe fresa-lychee Strawberry Pancake: Ron Matusalem 15 años, cognac Martell VS, fresa, browned butter y chocolate, por 300 pesos.

Menú ‘Compromiso’

Banana split: Bacardí añejo, plátano, blend de jerez, por 300 pesos

Bacardí añejo, plátano, blend de jerez, por 300 pesos Matcha Dame Blanche: ginebra Bombay Sapphire, té matcha, vainilla, yogurt griego y chocolate blanco, por 250 pesos.

ginebra Bombay Sapphire, té matcha, vainilla, yogurt griego y chocolate blanco, por 250 pesos. Coffee Fizz: Mezcal Siete Misterios Doba-Yej, café, limón, whey, por 250 pesos.

En cuanto a la oferta de alimentos, el Handshake Speakeasy ofrece varias opciones en un menú diseñado por el chef mexicano Fernando Martínez Zavala del restaurante Migrante:

Ceviche: sandía, pescado de temporada, citronela, por 250 pesos

Alcachofas bebé: Alcachofas, salsa holandesa, queso semicurado, uvas, por 250 pesos

Scallop Brioche: Pan brioche, callo de hacha, especias Yuzu-Kosho, jamón serrano, por 275 pesos

Bar Esta es la bebida llamada 'Banana Split', una de las especialidades del 'Handshake Speakeasy bar' de Ciudad de México. (Foto: Instagram / @handshake_bar).

¿En dónde está ubicado ‘Handshake Speakeasy’, uno de los mejores bares del mundo?

Este famoso bar está cerca de la Glorieta de los Insurgentes, específicamente en el número 65 de la calle Amberes, en la colonia Juárez.

Horarios

Lunes a jueves: 18:00 a 01:00 de la mañana.

Viernes y sábado: 18:00 a 02:00 de la mañana.

Domingo: 18:00 a 12:00 de la mañana.

¿Qué otros bares mexicanos están calificados entre los mejores?

En la lista más reciente, que corresponde a los 50 mejores de Norteamérica, el Handshake no es el único mexicano, así que hay más de diez alternativas para probar, incluso fuera de la ciudad.