Restaurantes llegan al Mundial 2026 con déficit de 500 mil trabajadores

Las empresas advierten que el Mundial 2026 se acerca y hay un déficit de trabajadores restauranteros.

A poco menos de 4 meses de arrancar el Mundial de Futbol 2026, el 80 por ciento de los restaurantes del país opera con plantillas incompletas, con un déficit de 500 mil empleos, afectando las ventas, la productividad, la calidad del servicio, la experiencia del comensal y la estabilidad de los negocios.

“De cara al mundial el reto se multiplica, porque evidentemente hay muchas ramas alrededor de todo el evento que van a requerir de muchos empleos temporales. Y eso va a ser como una aspiradora de los empleos que tenemos en la industria restaurantera”, advirtió Hugo Vela, presidente de la Asociación Mexicana de Restaurantes (AMR).

En el marco de la firma del convenio entre la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) con la plataforma especializada en vinculación laboral Chambas AI, Vela señaló que la industria puede, incluso, perder puestos de trabajo.

“Entonces muy probablemente nos enfrentemos al riesgo de perder más empleos en lugar de tenerlos, cuando para poder dar un servicio adecuado nosotros vamos a tener que tener el 100 por ciento de las plantillas cubiertas”.

De acuerdo con la Canirac, la industria restaurantera es uno de los principales motores de empleo en México, al generar más de 2.5 millones de empleos directos y millones de empleos indirectos a lo largo de toda la cadena de valor, entre proveedores, productores, logística, servicios y turismo.

Hoy en día el 30 por ciento de lo que un visitante gasta dentro de un restaurante, que lo que trae para gastar en México lo gasta dentro de un restaurante probando la gastronomía, las bebidas icónicas y por eso es muy importante contar con equipos completos, motivados y sobre todo preparados.

Según la presidenta ejecutiva de la Canirac, Claudia Ramírez del Palacio, el 30 por ciento de los gastos de los visitantes se destinan en gastronomía.

“Hoy en día el 30 por ciento de lo que un visitante gasta dentro de un restaurante, probando nuestra gastronomía, nuestras bebidas icónicas y por eso, para a nosotros es muy importante contar con esos equipos completos y sobre todo preparados”, señaló en rueda de prensa.

Agregó que la alianza con Chambas AI permite acercar herramientas reales para que los restauranteros puedan completar sus equipos de trabajo de forma ágil y segura, elevar la calidad del servicio.

A través de dicha plataforma, los establecimientos podrán publicar vacantes, difundirlas principalmente vía WhatsApp, filtrar candidatos con apoyo de inteligencia artificial, validar perfiles y agendar entrevistas de manera automática, todo desde un solo panel.

La plataforma permite además recibir perfiles verificados, con información estandarizada y datos comparables, lo que contribuye a procesos de contratación más eficientes, reduciendo tiempos, rotación y riesgos operativos para los negocios.