UNAM publica resultados de ‘Tu Segunda Opción’: ¿Cómo saber si fuiste aceptado en la universidad?

Con los resultados de 'Tu Segunda Opción', la UNAM cerró el proceso de ingreso a licenciatura 2026-2027/1.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) concluyó el proceso de asignación de lugares para el ciclo escolar 2026-2027/1 de licenciatura con la incorporación de 50 mil 817 estudiantes de primer ingreso, de los cuales mil 743 obtuvieron un lugar mediante la convocatoria extraordinaria ‘Tu Segunda Opción’.

Con este proceso, la máxima casa de estudios cerró la asignación de espacios para el próximo ciclo escolar, luego de ofrecer una nueva oportunidad a aspirantes que no habían sido seleccionados tras presentar el Examen de Control Presencial.

UNAM publica resultados de ‘Tu Segunda Opción’

La UNAM dio a conocer los resultados del proceso ‘Tu Segunda Opción’, mediante el cual mil 743 jóvenes fueron asignados a alguno de los programas de licenciatura que eligieron durante la convocatoria.

Las y los participantes pueden consultar su resultado en el sitio Tu Segunda Opción de la UNAM, utilizando su número de folio para conocer a cuál de sus tres opciones registradas fueron asignadas o asignados.

A partir del lunes 7 de septiembre, las personas aceptadas deberán acudir al área de servicios escolares del plantel que les fue asignado con su comprobante de aceptación y una identificación oficial con fotografía.

El martes 8 de septiembre podrán descargar desde TU SITIO la documentación complementaria necesaria para concluir su proceso de inscripción.

Ofrecieron 73 licenciaturas en 17 planteles de la UNAM

Como parte de este esfuerzo para incrementar la matrícula, la Universidad puso a disposición de las y los aspirantes 73 programas de licenciatura en 17 entidades académicas y planteles.

Entre los espacios asignados destacan:

Facultad de Filosofía y Letras: 258 estudiantes.

258 estudiantes. Facultad de Estudios Superiores Acatlán: 247.

247. Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia: 222.

222. Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León: 184.

184. Facultad de Música: 172.

172. Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Juriquilla: 128.

128. Escuela Nacional de Trabajo Social: 127.

127. Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Mérida: 103.

También hubo lugares en las Facultades de Estudios Superiores Aragón, Cuautitlán y Zaragoza, así como en la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción, el Instituto de Energías Renovables y otras entidades académicas.

Algunas carreras requieren cumplir prerrequisitos

La UNAM precisó que las personas asignadas a determinadas licenciaturas deberán cumplir con los prerrequisitos establecidos para cada carrera.

La UNAM asignó mil 743 lugares de licenciatura mediante la convocatoria extraordinaria ‘Tu Segunda Opción’. (Rogelio Morales Ponce)

Entre ellas se encuentran los programas de Traducción, Música y Tecnología, Lingüística Aplicada, Enseñanza del Inglés, Canto, Composición, Educación Musical, Etnomusicología, Instrumentista y Piano.

En caso de que una persona haya sido asignada a alguna de estas opciones y no cumpla con los requisitos correspondientes, podrá solicitar el cambio a su segunda o tercera opción registrada durante el proceso.

Así quedó el ingreso a licenciatura de la UNAM para 2026-2027/1

Tras conocer los resultados de ‘Tu Segunda Opción’, la UNAM informó que, en total, recibirá a 50 mil 817 estudiantes de primer ingreso en el nivel licenciatura para el ciclo escolar 2026-2027/1.

La cifra se integra de la siguiente manera:

28 mil 151 estudiantes , mediante pase reglamentado.

, mediante pase reglamentado. 20 mil 923 estudiantes , a través del Examen de Control.

, a través del Examen de Control. 1,743 estudiantes, mediante el proceso extraordinario ‘Tu Segunda Opción’.

La Universidad agradeció a las y los jóvenes que participaron en la convocatoria y señaló que este esfuerzo forma parte de su compromiso con el acceso y el derecho a una educación pública de calidad.