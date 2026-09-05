Pirotecnia explota durante fiesta patronal en Temascalcingo, Edomex; reportan varios lesionados (VIDEO)

La detonación ocurrió la noche del 5 de septiembre durante las fiestas patronales de Santa María Canchesda.

Temascalcingo, EDOMEX. La noche de este sábado 5 de septiembre se registró una explosión de pirotecnia en la comunidad de Santa María Canchesda, en el municipio mexiqiense de Temascalcingo. Se reportan varias personas lesionadas, pero aún no hay una cifra oficial de afectados.

Los primeros reportes señalan que el incidente se suscitó durante las celebraciones patronales. Una fuerte detonación de material pirotécnico colapsó una estructura que se encontraba junto al templo de esta localidad.

La Coordinación de Protección Civil del Estado de México informó que su personal atiende la explosión en la comunidad de Santa María Canchesdá.

“En el lugar se brinda atención a las personas lesionadas.Se trabaja en conjunto con Unidades Municipales de Protección Civil y Bomberos de la región, SUEM, Comisión Nacional de Emergencias y Policía Estatal.”, informó el organismo en un su cuenta de X.

Videos difundidos en redes sociales muestran a cuerpos de rescate entre estructuras dañadas y escombros, ante la presencia de vecinos que se ven desconcertados.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha reportado víctimas fatales por la explosión, ni el número de personas heridas.

Temascalcingo se ubica en el extremo noroeste del Estado de México, cerca de Querétaro y Michoacán.