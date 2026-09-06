Raw y SmackDown en México: Fechas, carteleras y peleas de campeonato de WWE y AAA en Arena CDMX

La WWE regresará a México después de 15 años con Raw y SmackDown en la Arena CDMX, además de la participación de figuras de WWE y AAA. (Fotos: IA / WWE).

¡Y en esta esquinaaaaa: la WWE en México! El ring de la Arena CDMX recibe una dosis de lucha libre con rivalidades épicas y seis campeonatos en juego.

Después de 15 años de espera, Raw y SmackDown regresan a México para formar parte de una semana que también tendrá a Triplemanía 34.

El WWE Mexico Live Tour 2026 comienza el miércoles 9 de septiembre en Guadalajara y continúa en Monterrey antes de llegar a la Ciudad de México.

SmackDown en México: Fecha, hora, sede y cartelera

El viernes 11 de septiembre, Friday Night SmackDown será transmitido en vivo desde la Arena CDMX. El show está previsto para iniciar a las 17:30 horas, tiempo del Centro de México.

Hasta ahora, la cartelera tiene cuatro luchas de campeonato:

CM Punk vs. Sami Zayn: Campeonato Indiscutible de WWE.

Campeonato Indiscutible de WWE. Chelsea Green vs. Nia Jax: Campeonato Interino Femenino de WWE.

Campeonato Interino Femenino de WWE. Rey Fénix vs. Ricky Saints: Campeonato Crucero AAA.

Campeonato Crucero AAA. War Raiders vs. Damian Priest y R-Truth: Campeonatos Mundiales en Pareja AAA.

La pelea por el Campeonato Indiscutible de WWE viene acompañada por una rivalidad que incrementó después de que Zayn intervino en una lucha titular de Punk contra Kevin Owens: atacó al campeón y al retador y provocó la derrota de Owens.

Además, está anunciado un enfrentamiento entre Paige y Nikki Bella, quienes retoman su rivalidad con un combate en la Arena CDMX. También se contempla en su cartelera a:

Fatal Influence — Campeonas Femeninas en Parejas de WWE.

— Campeonas Femeninas en Parejas de WWE. Cody Rhodes .

. Randy Orton .

. GUNTHER .

. Kevin Owens .

. Trick Williams .

. Sami Zayn .

. Jade Cargill .

. Charlotte Flair.

WWE y AAA compartirán protagonismo en México durante septiembre, con seis campeonatos en disputa entre SmackDown, Raw y Triplemanía 34. (Foto: Arena CDMX).

Raw en México: Fecha, hora, sede y cartelera

Monday Night Raw llega a Arena CDMX el lunes 14 de septiembre. El programa comienza a las 17:30 horas, tiempo del Centro de México.

La cartelera de Raw en México incluye dos combates por campeonato:

Roman Reigns vs. Penta: Campeonato Mundial de Peso Pesado de WWE.

Campeonato Mundial de Peso Pesado de WWE. Chad Gable vs. Dragon Lee: Campeonato Intercontinental de WWE.

En un episodio de Raw, Rey Mysterio, actual gerente general de AAA, propuso Reigns un torneo para definir a su retador en la Arena CDMX. El ganador fue Penta.

Además de los combates titulares, la Arena CDMX recibirá a:

Liv Morgan — Campeona Mundial Femenina.

— Campeona Mundial Femenina. The Vision (Seth Rollins y Oba Femi) — Campeones Mundiales en Parejas.

— Campeones Mundiales en Parejas. The Usos y Jacob Fatu .

. LA Knight .

. Je’Von Evans.

Todo lo que debes saber de WWE Mexico Live Tour 2026

La WWE Mexico Live Tour 2026 tendrá actividades del 9 al 14 de septiembre en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México.

La semana también está ligada a Triplemanía 34: la Noche 1 se realizará el viernes 11 de septiembre en Las Vegas, mientras que la Noche 2 es en la Arena CDMX el domingo 13 de septiembre.

En el combate estelar de Triplemanía 34 – Noche 2, Dominik Mysterio defenderá el Mega Campeonato AAA ante El Grande Americano.

¿Dónde comprar boletos para WWE Mexico Live Tour 2026 en la Arena CDMX?

Los boletos para WWE Mexico Live Tour 2026 están disponibles mediante Superboletos. Para los eventos en la Arena CDMX, los precios van de 628 pesos hasta 20 mil 545 pesos, de acuerdo con la zona y el tipo de experiencia.

Los boletos para los eventos de la gira salieron a la venta desde el viernes 5 de junio.