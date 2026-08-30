Boxeador guatemalteco lanza reto a ‘Canelo’ Álvarez tras defender su título de súpermediano

Lester Martínez retuvo el título interino del peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) después de vencer por nocaut técnico al croata Luka Plantic y, tras conseguir la victoria, lanzó un reto a Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Christian Mbilli.

El boxeador guatemalteco consiguió imponerse en el décimo asalto de una pelea intensa, en la que tuvo que sobreponerse al estilo ofensivo de su rival. En uno de los intercambios, el centroamericano conectó un golpe que comenzó a hacer mella en el rostro del croata y posteriormente consiguió mandarlo a la lona.

Después del combate, el guatemalteco dejó claro que busca enfrentar a los nombres más importantes de la división y mencionó directamente a ‘Canelo’ Álvarez y Christian Mbilli.

“Estamos a la espera de ‘Canelo’ Álvarez y Mbilli, ya estamos para enfrentarlos. Cualquiera de los dos me conviene, hay una pelea pendiente y hay un campeón por ahí que me gustaría enfrentar”, declaró Martínez.

El pugilista también aseguró que está preparado para nuevos retos en su carrera: “Es momento de avanzar, no es lo mismo enfrentarte al toro que verlo venir, ellos no se van a escapar”.

Sin embargo, Martínez prefirió no adelantar cuál de los dos sería su prioridad y señaló que primero quiere disfrutar de la victoria conseguida ante Plantic.

Lester Martínez venció por nocaut técnico a Luka Plantic y defendió su título de campeón súper mediano. (Foto: EFE)

¿Quién es el boxeador guatemalteco Lester Martínez?

Lester Martínez nació en San Benito, Petén, Guatemala, y comenzó su trayectoria en el boxeo al ganar una medalla de plata en el Mundial Juvenil de Armenia 2012 y posteriormente ganó un oro centroamericano.

El guatemalteco debutó como profesional en 2019 y consiguió una victoria por nocaut en su primera pelea. Se ha caracterizado por su poder de golpeo y su capacidad para competir en la división de los supermedianos.

Ahora, tras derrotar a Luka Plantic, el pugilista de 30 años mantiene como objetivo enfrentar nuevamente a uno de los principales nombres de las 168 libras, además llegó a 21 triunfos como profesional, 17 de ellos por la vía rápida, y mantuvo en su poder el campeonato interino de las 168 libras.

Esta confianza se plasmó en sus declaraciones al decir que su siguiente pelea sería contra un boxeador de alto nivel.

Lester Martínez quiere enfrentarse a 'Canelo' Álvarez. (Foto: Cuartoscuro) (Rogelio Morales Ponce)

¿Cuándo es la próxima pelea de ‘Canelo’ Álvarez?

Saúl ‘Canelo’ Álvarez enfrenta a Christian Mbilli el sábado 31 de octubre de 2026 en Riad, Arabia Saudita, en una pelea por el campeonato mundial de peso supermediano del CMB.

Originalmente, el combate estaba programado para el 12 de septiembre, pero el mexicano decidió aplazarlo debido a una situación familiar que le impidió comenzar su campamento de preparación en las fechas previstas. Posteriormente explicó que el problema ya estaba solucionado y que se encontraba listo para retomar su preparación.

El duelo es especialmente importante para la división de las 168 libras, pues Mbilli llega como campeón absoluto del CMB después de que Terence Crawford dejara vacante el título tras su retiro.

Para ‘Canelo’, el combate representa una nueva oportunidad de conquistar un campeonato mundial y comenzar el camino para volver a reunir los cinturones de la categoría.