La historia real detrás de ‘La muerte de la esposa del pastor’, miniserie tendencia en Netflix

La muerte de la esposa del pastor es la nueva película tendencia en Netflix (Foto: Cortesía Netflix).

La muerte de la esposa del pastor (Death of the Pastor’s Wife) se posicionó rápidamente entre las tendencias de Netflix gracias al interés que generó el caso real de la muerte de Mica Miller.

La producción basada en hechos reales de tres episodios examina la muerte repentina de la líder de alabanza ocurrida en 2024 y expone los antecedentes de control coercitivo que vivió durante su matrimonio con un conocido líder religioso de Carolina del Sur.

El origen del caso de Mica Miller y su repentino fallecimiento: La historia real que documenta ‘La muerte de la esposa del pastor’

Mica Miller creció en una familia con talento musical en Wichita, Kansas. Tras mudarse a Myrtle Beach, se integró activamente a la comunidad de Solid Rock Church y asumió la dirección del coro siendo adolescente.

A los 13 años conoció a John-Paul “JP” Miller, pastor del templo y 15 años mayor que ella, quien fue su mentor y posteriormente oficiaría su primer matrimonio a los 18 años, época en la que ella trabajaba como su asistente.

La relación entre ambos derivó en un romance extraoficial mientras JP continuaba casado, situación que generó un escándalo en la iglesia cuando se hizo pública en 2015. Tras divorciarse de sus respectivas parejas, contrajeron matrimonio en 2017.

El 27 de abril de 2024, a los 30 años, Mica fue hallada sin vida en el Parque Estatal Lumber River, en Carolina del Norte, dos días después de haber notificado formalmente la demanda de divorcio a su esposo.

El 7 de mayo de 2024, las autoridades de Robeson County dictaminaron oficialmente que la causa del deceso fue suicidio y cerraron la investigación.

Sin embargo, el fallo abrió interrogantes para su círculo cercano debido a las denuncias previas que la víctima presentó ante las autoridades por persecución e intromisión.

Las denuncias de control coercitivo y la evidencia en el documental ‘La muerte de la esposa del pastor’

La serie de Netflix producida por Crazy Legs Productions, The Cinemart y Silvio Productions reconstruye el entorno de la víctima mediante material de archivo, diarios personales, grabaciones de sermones, mensajes de texto, informes policiales y registros médicos.

Bajo la dirección de Julia Willoughby Nason y Michael Gasparro, la producción empleó tecnología de recreación de voz para interpretar los escritos diarios de Mica.

La narrativa detalla un patrón sistemático de control coercitivo que abarcó manipulación psicológica, espiritual y financiera. Entre las pruebas documentadas se incluyen rastreadores instalados en el automóvil de Mica, corte de neumáticos, llamadas persistentes y la difusión no consentida de una fotografía íntima en redes sociales.

Asimismo, la investigación aborda sermones donde JP abordaba la sumisión conyugal y el uso de instituciones comunitarias para aislar a la víctima.

Las entrevistas principales reúnen los testimonios de sus hermanos —entre ellos Nate, Sierra y Anna Francis—, amigos cercanos, exmiembros del templo, una consejera bíblica y Regina Ward, la abogada que gestionó su divorcio.

Destinee Barrientos, Nate Francis, Mica Miller, Sierra Francis, Anna Francis y Abigail Francis (Foto: Cortesía Netflix).

El estatus legal de JP Miller y su situación actual de ‘La muerte de la esposa del pastor’

En diciembre de 2025, un gran jurado federal procesó a John-Paul Miller por los cargos de ciberacoso y falsas declaraciones a investigadores federales.

El acusado se declaró no culpable y permanece en libertad bajo fianza. Cabe señalar que no existen acusaciones ni cargos en su contra vinculados de forma directa con la muerte de Mica.

Tras aplazamientos fijados en junio y agosto, el juicio oral quedó programado para el periodo de octubre de 2026. En el plano personal y laboral, el inmueble de Solid Rock Church fue vendido.

En junio de 2025, Miller contrajo matrimonio con Suzie Skinner y encabeza reuniones religiosas itinerantes ante congregaciones reducidas en Myrtle Beach.