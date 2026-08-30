Las peculiares historias reales en que se inspira ‘Susurran tu nombre’, película de Netflix

'Susurran tu nombre' es una nueva película en Netflix que se encuentra en tendencia. (Foto: Cortesía)

Susurran tu nombre (The Whisper Man) es una película de suspenso de Netflix que llevó a la pantalla la novela homónima de Alex North. La historia sigue a un padre que busca desesperadamente a su hijo después de que el menor es secuestrado, mientras una investigación revive los recuerdos de un asesino serial conocido como el ‘Hombre que susurra’.

La cinta no está basada en un caso real. Sin embargo, su autor sí tomó algunas experiencias personales y situaciones que le ocurrieron a él y a su familia como inspiración para construir la trama que ahora se adapta en una película de crimen en Netflix.

Susurran tu nombre se suma a las producciones basadas en una historia real disponibles en la plataforma, como Elize: Sombras de una mujer y Un hijo propio.

'Susurran tu nombre' está protagonizada por el actor Robert de Niro. (Foto: Cortesía)

¿En qué historias reales se inspira ‘Susurran tu nombre’?

Una de las primeras ideas surgió de una experiencia que Alex North tuvo cuando asistió a un festival de música con unos amigos y, después de desayunar en el hotel, recibió una llamada porque debía pagar la comida.

La situación se volvió extraña cuando la recepcionista le explicó que otro hombre acababa de hacer el check-out y ya había pagado el desayuno. Cuando el escritor preguntó cómo era aquel hombre, la empleada contestó que no recordaba mayores detalles.

North quedó inquieto por lo sucedido, pero al mismo tiempo encontró en aquella situación el origen de una historia. El escritor convirtió aquella experiencia aparentemente cotidiana en una de las ideas que alimentaron su novela.

La segunda experiencia que terminó influyendo en el libro ocurrió después de que North se mudó. El escritor escuchó a su hijo jugar en otra habitación y hablar aparentemente con otra persona. Cuando le preguntó con quién estaba, el niño respondió que estaba jugando con “el niño del suelo”, frase que es utilizada en la película de Netflix.

La respuesta provocó que North sintiera escalofríos. Fue entonces cuando decidió que el niño de su novela tendría amigos imaginarios y algunos de ellos adquirirían características cada vez más siniestras.

La última experiencia relacionada con la novela ocurrió después de la muerte de su suegra. North contó que su hijo le dijo que una mujer entraba a su habitación durante la noche y lo abrazaba. La situación dejó de ocurrir después de que el escritor le sugiriera a su hijo que le pidiera a aquella presencia que no regresara.

El escritor explicó que, aunque se considera una persona racional y piensa que probablemente su hijo creo una narrativa para procesar el dolor, no pudo evitar preguntarse qué habría ocurrido si aquella experiencia hubiera sido algo más.

'Susurran tu nombre' es una nueva película de crimen en Netflix. (Foto: Cortesía)

¿De qué trata ‘Susurran tu nombre’?

La película de crimen basada en una historia real se centra en Tom Kennedy, un escritor de novelas policiacas que intenta reconstruir su vida junto a su hijo Jake, de ocho años, después de la muerte de su esposa. Sin embargo, todo cambia cuando el menor desaparece.

Ante la desesperación por encontrarlo, Tom vuelve a recurrir a su padre, Pete Willis, un antiguo detective con quien lleva décadas distanciado.

Pete, interpretado por Robert de Niro, tiene un vínculo particular con el caso porque fue el responsable de capturar a Frank Carter, un asesino serial conocido como el ‘Hombre que susurra’.

El problema es que Frank Carter lleva años en prisión. Entonces, si el criminal original no puede volver a cometer aquellos secuestros, ¿quién está utilizando sus mismos métodos?

Mientras Tom, Pete y la detective Amanda Beck buscan a Jake, aparecen pistas que relacionan la desaparición del niño con los crímenes cometidos por el antiguo asesino.

'Susurran tu nombre' se basa en historias reales que vivió el autor de la novela en la cual se inspira la película. (Foto: Cortesía)

Reparto de ‘Susurran tu nombre’

La película cuenta con un elenco conformado por: