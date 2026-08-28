¿‘The Whisper Man’ está basada en hechos reales? La perturbadora historia detrás de la película de Netflix

La novela 'The Whisper Man', publicada en 2019, fue la primera novela de Steve Mosby firmada como Alex North. [Fotografía. ChatGPT, Netflix]

Los susurros de un asesino serial, la desaparición de un niño y una antigua investigación policial forman parte de la trama de The Whisper Man, película de Netflix protagonizada por Robert De Niro, Adam Scott y Michelle Monaghan, que llegó a la plataforma de streaming este viernes 28 de agosto.

La historia comienza cuando un niño de 8 años desaparece y las circunstancias del secuestro recuerdan un caso ocurrido décadas atrás, relacionado con un criminal conocido como ‘The Whisper Man’, quien se acercaba a sus víctimas antes de llevárselas.

Sin embargo, detrás de la historia del asesino y de los extraños sucesos que rodean al pequeño Jake Kennedy hay una inspiración aún más inquietante: la experiencia de un niño que, después de mudarse con su familia a una nueva casa, habló sobre un misterioso amigo.

¿De qué trata ‘The Whisper Man’, la nueva película de Netflix?

The Whisper Man sigue a Tom Kennedy (Adam Scott), un escritor de novelas criminales y viudo que intenta reconstruir su vida junto con su hijo de 8 años, Jake Kennedy (Acston Luca Porto).

La relación entre ambos atraviesa un momento complicado debido al duelo, mientras Jake comienza a mostrar comportamientos extraños y habla de amigos imaginarios. La situación se vuelve aún más inquietante cuando el niño desaparece y las circunstancias de su secuestro presentan similitudes con un antiguo caso.

Décadas atrás, el detective Pete Willis (Robert De Niro) consiguió encarcelar a un asesino serial conocido como ‘The Whisper Man’. Pete también es el padre de Tom, aunque ambos llevan años distanciados.

La desaparición de Jake obliga al escritor a buscar nuevamente a su padre, quien debe regresar al caso que marcó su carrera para encontrar una posible conexión entre el secuestro de su nieto y los crímenes del pasado.

La película combina el misterio en torno a las desapariciones con una historia familiar. El director James Ashcroft explicó que uno de los aspectos centrales de la trama es la relación entre padres e hijos y las heridas del pasado que permanecen entre ellos.

¿‘The Whisper Man’ está basada en hechos reales?

A pesar de la naturaleza de sus crímenes y de la historia en torno al asesino, The Whisper Man no está basada en un caso criminal real. La película adapta la novela homónima del escritor británico Alex North, publicada en 2019 y convertida en un bestseller de The New York Times.

Sin embargo, una experiencia que North vivió con su propio hijo sirvió como inspiración para uno de los elementos más perturbadores de la novela.

El escritor explicó que, cuando comenzó a planear el libro, tenía claro que quería escribir una historia sobre padres e hijos. En ese entonces, acababa de convertirse en padre y posteriormente se mudó con su familia a una nueva casa.

Un día, North estaba en la cocina cuando escuchó a su hijo, de aproximadamente 4 años, hablar mientras jugaba en otra habitación. El escritor se acercó para preguntarle qué hacía y recibió una respuesta inesperada: “Solo estoy jugando con el niño en el suelo”, recordó el escritor.

North explicó que el comentario le provocó cierta inquietud, pero inmediatamente reconoció que podía convertirse en una historia.

A partir de aquella experiencia, decidió que Jake, el niño de su novela, tendría amigos imaginarios y que algunos de ellos adquirirían características cada vez más inquietantes. Así surgió “The Boy in the Floor” —“el niño en el suelo”—, uno de los elementos clave de The Whisper Man.

¿Cuál es el elenco de ‘The Whisper Man’?

Robert De Niro encabeza el reparto como Pete Willis, un detective retirado que años atrás logró encarcelar al asesino vinculado con el nuevo caso y que ahora debe retomar la investigación que marcó su vida.

De Niro llega a The Whisper Man después de participar en películas como The Alto Knights (2025), donde interpretó a los mafiosos Vito Genovese y Frank Costello; Ezra (2024), y Killers of the Flower Moon (2023), cinta dirigida por Martin Scorsese.

Adam Scott, conocido por producciones como Severance y Big Little Lies, interpreta a Tom Kennedy, mientras que Michelle Monaghan, quien participó en Gone Baby Gone y The White Lotus, da vida a Amanda Beck.

El reparto también incluye a Hamish Linklater, Owen Teague, Acston Luca Porto y Will Brill. Michael Keaton, quien trabajó con Alejandro G. Iñárritu en ‘Birdman’, forma parte de la película como Frank Carter, un personaje relacionado con el antiguo caso de ‘The Whisper Man’.

¿Quién es Alex North, autor del libro ‘The Whisper Man’?

Alex North es el seudónimo del escritor británico Steve Mosby, conocido por sus novelas de crimen, suspenso y thriller psicológico. Nació en Leeds, Inglaterra, donde estudió Filosofía en la Universidad de Leeds y más tarde trabajó en el Departamento de Sociología y Política Social de esa misma institución.

Antes de adoptar el nombre Alex North, el escritor ya contaba con una amplia trayectoria literaria. Publicó 10 novelas criminales como Steve Mosby y en 2012 recibió el CWA Dagger in the Library, reconocimiento otorgado por la Crime Writers’ Association.

The Whisper Man, publicada en 2019, marcó el inicio de una nueva etapa de su carrera al convertirse en su primera novela firmada como Alex North. El libro alcanzó las listas de bestsellers de The New York Times y The Sunday Times y posteriormente fue traducido a más de 30 idiomas.

Después de esta historia, publicó otras novelas como The Shadow Friend, The Half Burnt House y The Man Made of Smoke, en las que mantuvo elementos relacionados con el crimen, el misterio y el suspenso psicológico.

Para convertir The Whisper Man en una película, Ben Jacoby y Chase Palmer quedaron a cargo del guion, mientras que James Ashcroft asumió la dirección. La adaptación realizó modificaciones respecto de la novela, aunque North consideró que los cambios conservaron el núcleo de la historia que escribió.

La película mantiene como uno de sus ejes la relación entre padres e hijos, una idea que estuvo presente desde que North comenzó a desarrollar la novela y que terminó acompañada por los crímenes y los elementos inquietantes que construyen el misterio de The Whisper Man.