Robert De Niro dice cómo es ser padre de una bebé a los 80: ‘Quiero estar todo el tiempo que pueda’

A sus 80 años, Robert De Niro no solo sigue con una productiva carrera en Hollywood que lo llevó a la lista de nominaciones a los premios Oscar 2024 como Mejor Actor de Reparto por Killers of the Flower Moon, sino que también está criando a su hija más pequeña: una bebé que nació en abril de 2023.

El actor se convirtió en padre por séptima vez, según anunció en mayo del año pasado, cuando durante la promoción de su película About my father sorprendió con un nuevo nacimiento: “(Tengo) siete, de hecho. Acabo de tener un bebé”, dijo a ET Canada.

¿Cuáles son los 7 hijos de Robert De Niro?

El ganador de 2 premios Oscar tuvo siete hijos con cuatro de sus parejas: Diahnne Abbott, Toukie Smith, Grace Hightower (de quien se divorció en 2018) y Tiffany Chen.

Drena (52 años), de su relación con Diahnne Abbott.

Raphael (46 años), también hijo de Abbott.

Julian Henry y Aaron Kendrick (28 años): gemelos de Toukie Smith.

Elliot (25 años): de Grace Hightower.

Helen (12 años): con Hightower.

Gia (nacida en abril de 2023): con su novia Tiffany Chen.

Robert De Niro con Drena y Julian. (Foto: Instagram / @drenadenir).

De Niro también es abuelo, he hecho, en julio de 2023 vivió la pérdida de uno de ellos: Leandro, hijo de su primogénita Drena, quien falleció a los 19 años por una sobredosis.

El actor tuvo una larga conversación con AAPP The Magazine hace unos días y se mostró emocionado al hablar de su familia: “Ten, esta es mi hija de 12 años”, dijo orgulloso al reportero, al mostrarle su fotografía en el salvapantallas de su celular.

Robert De Niro con su hija Drena en un mural en memoria a Leandro, su nieto fallecido a los 19. (Foto: Instagram / @drenadeniro).

Robert De Niro habla de su hija

El actor de Taxi Driver relató cómo ha sido la experiencia de ser padre en su octava década de vida: “Es estupendo. Todo lo que me consume o preocupa desaparece cuando la miro. Es maravilloso”.

El hombre que interpreta a Vito Corleone en El Padrino II considera a la familia un tema fundamental, según el entrevistador Andrew Corsello, al hablar de su séptima hija se mostró conmovido: “se estremece, se le llenan los ojos de lágrimas y acaba por tomar un momento”.

“Ella tiene una manera tan dulce que tiene de mirarte”, agregó De Niro, “mi hija Helen también tenía eso, simplemente te miran y asimilan. Así que no sé qué pasará más adelante, cuando sea mayor, pero está pensando, lo observa todo y mira. Es muy interesante. Quiero estar por aquí todo el tiempo que pueda para disfrutarlo, disfrutar de ella”.

¿Quién es Tiffany Chen, mamá del bebé de Robert De Niro?

Tiffany Chen tiene 45 años, es instructora de artes marciales, proviene de una familia de kung-fu: hija del Gran Maestro William C.C. Chen.

Según People, Tiffany Chen y De Niro fueron vistos por primera vez juntos en agosto de 2021, aunque se habían conocido desde 2015 durante el rodaje de Pasante de moda, cuando ella participó en el papel de una instructora de Tai Chi que ayudaba al personaje del ganador del Oscar.

Robert De Niro y Chen se conocieron en el rodaje de 'Pasante de moda'. (Foto: Captura de video).

En 2023, De Niro dijo a CBS que la bebé había sido planeada y agregó a The Guardian que Chen hace el “trabajo pesado... Estoy ahí, apoyo a mi novia. Pero ella hace el trabajo. Y tenemos ayuda, que es muy importante”.

Según mencionó él a Rolling Stone, quiere que su hija hable dos idiomas: “Es medio china. Quiero intentar enseñarle chino y mostrarle canciones infantiles en inglés y chino”.