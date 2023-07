Robert De Niro reacciona a la muerte de su nieto Leandro: ¿De qué murió el joven de 19 años?

Leandro De Niro Rodríguez murió a los 19 años el pasado 2 de julio de forma inesperada, su abuelo Robert de Niro emitió un comunicado este lunes donde agradece las condolencias que han recibido.

El actor ganador del Oscar fue visto en público este lunes por la tarde mientras salía de su casa en Upper East Side, Nueva York, vestía una camisa polo azul, gorra y un cubrebocas, según imágenes difundidas por The New York Post, donde se observa que se cubre la cara con un periódico para evitar a la prensa.

A través de un breve comunicado difundido a medios de comunicación, Robert de Niro apuntó: “Estoy profundamente afligido por el fallecimiento de mi querido nieto Leo. Agradecemos enormemente las condolencias de todo el mundo. Pedimos que por favor se nos dé privacidad para llorar la pérdida de Leo”.

Leandro era hijo del escultor y grafitero Carlos Rodríguez (conocido como Mare139) y la actriz y productora Drena, la mayor de los siete hijos de Robert de Niro.

Drena y Leandro en el Día de las Madres hace unas semanas. (Foto: Instagram / @drenadeniro).

En 1976, De Niro se casó con la madre de Drena, la actriz y cantante Diahnne Abbott, por lo que el actor la adoptó y aun después del divorcio él ha mantenido una relación cercana con su hijastra.

Leandro y su madre Drena participaron juntos en la cinta A Star Is Born (2018) de Bradley Cooper, donde interpretaron el dúo madre e hijo de Paulette Stone y Leo Stone. También actuaron juntos en The Collection (2005) y Cabaret Maxime (2018).

Drena de Niro se despide de su hijo Leandro

Luego de su primer anunció en Instagram, donde Drena de Niro anunció la muerte de su hijo y escribió: “Fuiste tan profundamente amado y apreciado y ojalá ese amor por sí solo te hubiera salvado”, el lunes por la noche la productora agradeció las condolencias en otro mensaje:

“Apenas puedo escribir a través de mis lágrimas, pero todo el amor, los mensajes, llamadas, textos, correos electrónicos, los amigos y la familia que me sostuvo estas últimas 24 horas no he sido capaz de responder todavía, pero estamos agradecidos por todo su amor y condolencias”.

Asimismo, Drena mencionó que su hijo fue velado y le dedicó unas palabras: “El mismo hombre que nos recogió del hospital cuando naciste nos llevó a la funeraria donde te toqué y te sostuve por última vez... No merecías morir así... Yo papá y tu familia te amamos”.

Drena De Niro emitió un segundo mensaje donde habla de la muerte de su hijo Leandro.

¿De qué murió el nieto de Robert de Niro?

El joven de 19 años se mantenía alejado de la vida pública y de redes sociales. Al momento, su familia no ha dado detalles oficiales sobre su fallecimiento, sin embargo, TMZ señala que Leandro fue encontrado sin vida en una silla en su departamento el domingo, luego de que un amigo preocupado fue a buscarlo:

“Nos dicen que no había signos evidentes que condujeran a su muerte. Fue encontrado por un amigo que no había sabido de él en unos días”.

Además, según The New York Post, se investiga si Leandro sufrió una sobredosis de drogas: “Las fuentes dijeron que una sustancia en polvo blanco y drogas fueron encontradas en su apartamento cerca de su cuerpo”.