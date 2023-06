Así se enteró Talina Fernández de la muerte de su hija, Mariana Levy: ‘¿Dónde está mi niña?’

La muerte de Talina Fernández causó impacto entre sus seguidores, amigos y compañeros del medio artístico, quienes se despidieron de ella este jueves en su casa, ubicada al poniente de la Ciudad de México.

‘Pato’ Levy habló con la prensa y compartió que las cenizas de su madre serán divididas: Una parte la llevarán al mar, en Acapulco, y la otra descansará en su casa, donde le harán un altar junto al de Mariana Levy, fallecida en 2005.

A diferencia de Talina, quien murió a los 78 años tras ser hospitalizada de emergencia por una leucemia avanzada, su hija Mariana murió a los 39 años en calles de la Ciudad de México tras ser víctima de un paro cardiaco provocado por un intento de asalto.

En más de una ocasión, ‘La dama del buen decir’ habló sobre la forma en la que se enteró de la muerte de su hija y lo complicado que le resultó en ese momento asimilar la noticia.

Mariana Levy fue la única mujer entre los hijos de Talina Fernández. (Foto: Instagram / @talinafernandezoficial)

Talina Fernández estaba en el foro de TV cuando se enteró

Una de las veces en las que habló de aquel hecho que marcó su vida fue con Yordi Rosado, a quien le dijo que estaba a punto de entrar a trabajar cuando le llegó una llamada de su entonces yerno, José María Fernández ‘Pirru’.

“Horrible, me estaba maquillando para Nuestra Casa. Me habla ‘Pirru’, me dice: ‘Mariana (balbucea), el coche (b albucea), los niños. No entendía un carajo, lo único que entendí es: ‘un paro cardiaco’, y le pregunté: ‘¿Y la sacaron del paro?’ Ya no entendí la respuesta”, señaló en primera instancia.

En cuanto se enteró por llamada, la periodista corrió al estudio gritando, y la esposa del productor ‘Chava’ Ortiz la llevó a Prado Sur, en Lomas, sitio donde falleció Mariana.

“Yo entré sin saber si seguía viva y estaban todas las enfermeras sentadas rezando. (Dije): ‘¿Dónde está mi niña?’ Y estaba en el suelo. Ahí la habían tratado de revivir y la policía, como se había muerto en un asalto, pues le pintaron alrededor lo del cadáver”, aseguró.

Mariana Levy falleció a los 39 años. (Foto: Cuartoscuro)

Martha Sahagún intervino para que no le hicieran autopsia a Mariana Levy

En su misma narración, Talina compartió que, mientras estaba en el lugar donde murió su hija, recibió una llamada de la entonces primera dama Martha Sahagún, quien le preguntó lo que pasaba y, después de hablar con alguien, impidió que le practicaran una autopsia.

“Y me habla Martha Sahagún, y me dice: ‘¿Qué pasó, Talina?’ Y le dije: ‘Mariana está muerta y le quieren hacer la autopsia’. ‘Pásame a...’ y no le hicieron autopsia, razón por la cual todos los seguros que compras carísimos no me pagaron un centavo”, narró ‘La dama del buen decir’.